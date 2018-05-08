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Во Всеволожске дан старт праздничным мероприятиям
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Во Всеволожске дан старт праздничным мероприятиям 

Ivyborg.ru 45 минут назад
7 мая в центре культуры и досуга города Всеволожска состоялось праздничное мероприятие «Весна Победы», посвященное 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С теплыми словами к ветеранам обратился глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области Андрей Низовский.
После официальной части гостям праздника была представлена концертная программа творческих коллективов Всеволожского района. Со сцены звучали известные песни о войне и Победе.
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