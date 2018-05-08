Во Всеволожске дан старт праздничным мероприятиям

7 мая в центре культуры и досуга города Всеволожска состоялось праздничное мероприятие «Весна Победы», посвященное 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Андрей Низовский. С теплыми словами к ветеранам обратился глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

После официальной части гостям праздника была представлена концертная программа творческих коллективов Всеволожского района. Со сцены звучали известные песни о войне и Победе.