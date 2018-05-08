Чтобы помнили. Иркутский журналист рассказал школьникам об «Алсибе»

Накануне Дня Победы в Иркутской областной детской библиотеке имени Марка Сергеева со школьниками встретился журналист и писатель Михаил Денискин. На встрече присутствовал корреспондент « АиФ Иркутск ».

Автор нескольких книг об истории сибирской авиации (в том числе — «По следам пропавшего „Бостона“, за которую был удостоен Премии губернатора Иркутской области ) рассказал ребятам об уникальной стратегической операции, теперь известной как „АЛСИБ“. В этой аббревиатуре соединились не только Аляска и Сибирь. Перед лицом общей опасности — фашизма — объединили усилия СССР и США , две державы с разным политическом строем и мировоззрением. Америка предложила нам помощь, и мы её с благодарностью приняли: в первую очередь — самолеты, в которых советские ВВС остро нуждались.

Так возник проект воздушной трассы Аляска — Сибирь с цепочкой аэродромов, построенных руками женщин, стариков и подростков, зачастую — без техники. К осени 1942 года на аэродромы Уэлькаль (Чукотка), Сеймчан (Колыма), Якутск Киренск (Иркутская область) и Красноярск были завезены специалисты, аппаратура, топливо. И лётчики 1-й Перегоночной авиадивизии стали перегонять для фронта бомбардировщики Б-25 „Митчелл“ и А-20 „Бостон“, истребители П-39 „Эйркобра“ и П-63 „Кингкобра“, а также знаменитые транспортники Си-47 „Дуглас“.

Маршрут почти в 6 000 километров начинался с авиабазы Фэрбэнкс (США) и пролегал через Берингов пролив, чукотскую тундру, над „полюсом холода“ и Верхоянским высокогорьем, где лётчикам приходилось лететь в кислородных масках. От Якутска до Красноярска под крылом — бесконечная безлюдная тайга, случись что с машиной — и сесть негде…

За три года по АЛСИБу было доставлено почти 8 000 самолетов. При этом на трассе погибли 113 летчиков, из них 15 — на территории Иркутской области. Причины катастроф разные: отказ матчасти, непогода (нередко единственным ограничением было закрытие пункта прибытия, иначе на обратный путь горючего бы не хватило). Случались и ошибки в пилотировании, ведь все приборы в кабине показывали данные в футах, милях, галлонах — все это нужно было быстро переводить в привычные меры.

»В 1987 году мне и фотографу Валерию Орсоеву посчастливилось участвовать в поисковой экспедиции, — рассказывает Михаил Денискин. — Тогда мы с молодыми киренскими авиаторами обнаружили в тайге обломки «Бостона» и останки его экипажа. Мы ещё не знали, что архив Перегоночной дивизии строго засекречен (документы открыли только в 1994 году). И всё же удалось установить имена погибших и торжественно их захоронить в присутствии родственников».

Как признался журналист, тогда он не представлял, что его личный поиск растянется на 30 лет. За это время удалось найти останки ещё двоих лётчиков. И остаётся ненайденным последний пропавший без вести — капитан Григорий Чуйко. 24 октября 1943 года он вылетел из Нижнеилимска, но в Красноярск не прибыл: «кобра» капитана исчезла, предположительно, в Чунском районе. Увы, пока поиски результатов не дали…

Два часа увлекательного рассказа миновали незаметно. Юные наследники Победы с интересом разглядывали архивные фотографии и даже подержали в руках предметы, вынесенные с мест катастроф — патроны, обломки плексигласа, фрагменты деталей.