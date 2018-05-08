В Гатчине прошли торжественные митинги в преддверии 9 мая

8 мая в Гатчине в преддверии 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись торжественные митинги и возложения цветов и гирлянд у мемориалов и памятников.

В мероприятиях приняли участие ветераны, руководители города, учащиеся гатчинских школ. Читали стихи и вспоминал страницы героических подвигов защитников и освободителей города во время Великой Отечественной войне. По традиции торжественное возложение состоялось у памятника воинам защитникам и освободителям Гатчины.

У мемориальной доски герою Великой Отечественной войны Андрею Григорину состоялся митинг. Глава города Гатчины Виталий Филоненко напомнил присутствующим о подвиге политрука Андрея Григорина.

Дали слово ветерану войны и труда Нине Федоровне Анцыгиной, прошедшей всю войну от Новгорода до Кенгсебрга. Она обратилась к детям и школьникам с просьбой беречь память о героях, защищавших свою родину.

Митинг завершился церемонией возложения цветов к мемориальной доске защитнику Гатчины Андрею Григорину.