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В Гатчине прошли торжественные митинги в преддверии 9 мая
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В Гатчине прошли торжественные митинги в преддверии 9 мая 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
8 мая в Гатчине в преддверии 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялись торжественные митинги и возложения цветов и гирлянд у мемориалов и памятников.
В мероприятиях приняли участие ветераны, руководители города, учащиеся гатчинских школ. Читали стихи и вспоминал страницы героических подвигов защитников и освободителей города во время Великой Отечественной войне. По традиции торжественное возложение состоялось у памятника воинам защитникам и освободителям Гатчины.
У мемориальной доски герою Великой Отечественной войны Андрею Григорину состоялся митинг. Глава города Гатчины Виталий Филоненко напомнил присутствующим о подвиге политрука Андрея Григорина.
Дали слово ветерану войны и труда Нине Федоровне Анцыгиной, прошедшей всю войну от Новгорода до Кенгсебрга. Она обратилась к детям и школьникам с просьбой беречь память о героях, защищавших свою родину.
Митинг завершился церемонией возложения цветов к мемориальной доске защитнику Гатчины Андрею Григорину.
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