Управа района Преображенское окружила вниманием ветеранов 

Участники и ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления ко Дню Победы.
В нашем районе живут 85 ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый из них получил личное поздравление ко Дню Победы от имени главы управы Елены Ланько. Поздравили ветеранов социальные работники, муниципальные депутаты и представители районной исполнительной власти.
Мария Петровна Демидова — известная жительница нашего района. Она пользуется заслуженным уважением. Долгое время Мария Петровна возглавляла районную ветеранскую организацию, используя в работе жизненный опыт и свойственную ей душевную чуткость, внимание к людям. Перед 9 Мая Марию Петровну поздравили депутат Совета депутатов МО Преображенское, руководитель районного филиала ТЦСО «Сокольники» Ирина Асеева, заместитель главы управы района Александр Грехов, руководитель отдела управы Андрей Хохлов и начальник районного отдела соцзащиты населения Ирина Полозова. Женщина получили красивый букет цветов и подарки, но самой главной частью поздравления стало общение. Мария Петровна поделилась воспоминаниями, рассказала, как встретила войну в Москве — ей тогда было всего шестнадцать лет. Именно тогда она познакомилась со своим будущим мужем, летчиком-героем Борисом Демидовым. Он воевал с первого до последнего дня, получил серьезное ранение и был награжден множеством медалей и орденов. Мария Петровна рассказала, что все тогда работали на победу, подростки помогали взрослым, стояли у станков целыми днями, чтобы помочь людям на фронте.