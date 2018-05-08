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Появилось видео с борта легендарного Ил-2
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Появилось видео с борта легендарного Ил-2 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В Сети появилось панорамное видео, снятое с борта легендарного советского штурмовика Ил-2.
Ролик был снял из кабины стрелка штурмовика Ил-2 в апреле во время показательных полетов штурмовика на международном аэрокосмическом салоне ILA Berlin Air Show в Германии, сообщает RT.
«Легендарный Ил-2 — первый самолет, выпущенный под маркой «Ил», — стал одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся тем, что смогли прикоснуться к этой странице истории и дать зрителям возможность увидеть панорамные кадры с борта штурмовика», — сказал руководитель RT360 Эдуард Чижиков.
В ноябре 1943 года Ил-2 был серьезно поврежден в воздушном бою в Мурманской области. Пилот смог посадить боевую машину на замерзшее озеро Кривое, но самолет затонул.
В 2012 году его подняли со дна озера и отреставрировали. Отмечается, что в мире осталось только два таких самолета, способных подняться в воздух.
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