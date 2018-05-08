Как превратить барахолку в рынок

С бульвара на шоссеВ Костроме за последние 15 лет ввели в эксплуатацию более 30 крупных торговых центров общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. С их появлением «стихийные» уличные торговцы должны были переместиться в цивилизованные отапливаемые стационарные объекты, оборудованные водопроводом и туалетами. Часть продавцов приняли предложенные им правила игры. После закрытия «тряпичной» торговой аллеи под открытым небом на Петрковском бульваре многие лоточники перебазировались на территорию крытых рынков на улицах Магистральной, Кинешемском шоссе, Сенной и Калиновской, а относительно небольшая часть переехала на мини-рынок под открытым небом на улице Чайковского и многочисленные ярмарки. Согласно официальным данным мэрии, сегодня мест в цивилизованных торговых центрах вполне достаточно. Но многие торговые площади пустуют. Продавцам-нелегалам намного проще сбыть свой товар с рук, не регистрируясь в налоговой инспекции и не связываясь с обязательным контролем со стороны санитарных и ветеринарных служб. С наступлением весны вдоль городских улиц и на подступах к магазинам и рынкам массово появляются «шанхаи» из старых ящиков и картонных коробок, на которых раскладывают свой товар продавцы цветов, рыбы, ягод и овощей. Приобретая непроверенный товар, жители рискуют здоровьем: никем не протестированные лоточные «дары» могут быть заражены радионуклидами, нитратами и опасными паразитами. Но доказать факт покупки и предъявить продавцу счет за лечение в таких случаях практически невозможно. Несколько лет назад в Костроме отдали под суд сотрудника полиции, пойманного на «крышевании» торговцев-нелегалов в районе Центрального рынка. За небольшую мзду в 30-50 рублей в день силовик «не замечал» припаркованных возле Больших мучных рядов автомобилей с выставленными на капотах продуктами. Своих «клиентов» он также предупреждал о готовящихся рейдах, помогая избежать штрафов. Вывести нечестного полицейского на чистую воду помогли его же коллеги. Больше он в полиции не работает. Тем не менее торговля грибами, соленьями и домашними маринадами из автомобильных багажников на входе в Центральный рынок почему-то продолжается. — С одной стороны, можно посочувствовать бабушкам, которые продают излишки зелени со своих огородов, — считает депутат гордумы Валентина Ямщикова. — Очевидно, что садоводам невыгодно платить за торговое место на рынке, чтобы раз в неделю продать лишний пучок укропа. Но, с другой, меня удивляет, что в самом центре города, на популярных туристических тропах, у автобусных остановок до сих пор процветает уличная торговля рыбой. Бизнес явно браконьерский, поставлен на поток. При этом Роспотребнадзор отмечает, что в Костроме в последние пять лет идет рост паразитарных заболеваний, в том числе — от употребления зараженной рыбы. А напротив крупных торговых центров, оснащенных системами видеонаблюдения и охраны, лоточников нет. Что мешает повесить на остановках десяток дополнительных видеокамер? Если это до сих пор не произошло, значит это кому-то выгодно?Спрятались от проверокВласти Костромы заявляют о том, что борются за туристическую привлекательность областного центра: проводят благоустройство, вкладывают солидные бюджетные средства в создание комфортной городской среды для жителей и гостей. Сейчас нелегальных уличных торговцев в Костроме действительно стало меньше, однако полностью искоренить явление не удается. — Нарушители, завидев проверяющих, покидают место торговли, а догонять их, выясняя личность, представители администрации полномочий не имеют, — посетовали в гордуме. С наступлением весны вдоль городских улиц массово появляются «шанхаи» из старых ящиков— Проблем с размещением и реализацией продуктов в установленных местах на территории города нет. За помощью в предоставлении места все желающие могут обратиться в управление экономики, — пояснили в администрации города. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в 2017 году в ведомство поступило 1759 обращений, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения — на 733 больше, чем годом ранее. Каждая десятая касалась безопасности пищевых продуктов и организации общественного питания. Было возбуждено 304 административных дела. Борьба продолжается. Страсти у ярмаркиПопытка реорганизовать ярмарки выходного дня в Орле привела к скандалу. Они работают во всех четырех районах по субботам и воскресеньям, на улицах и площадях. Изначально задумывались для поддержки фермеров. Много лет на ярмарках сельхозпродукция была на 15-20 процентов дешевле, чем в магазинах и на рынках. Однако правительство региона внесло поправки в правила организации ярмарок. Отныне торговля скоропортящимися продуктами разрешена только при использовании автоприцепов, автолавок и тонаров, оснащенных холодильным оборудованием. Фермеры возмутились — они уже купили морозильные камеры, многие — в кредит. — Использование морозильных камер допустимо, — уточняет советник главы администрации Орла Валентина Тишина, — но лишь в случае, если продукция будет транспортироваться, храниться и реализовываться непосредственно из работающего оборудования, а не с прилавков.

Торговцы же опасаются, что их начнут штрафовать. Морозильная камера стоит 40-50 тысяч рублей. Покупка тонара или автолавки выйдет гораздо дороже. Следовательно, придется повышать цены. Ярмарки проиграют конкуренцию рынкам. Власти сослались на обращения горожан.