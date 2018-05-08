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Выход США из СВПД не повлияет на экономику Ирана, заявили в Тегеране
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Выход США из СВПД не повлияет на экономику Ирана, заявили в Тегеране 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе не окажет существенного влияния на иранскую экономику, заявил глава Центробанка Ирана Валиулла Сеиф.
"Нашей экономике, находящейся в стадии движения по намеченной программе, решение США, каким бы они ни было, не создаст помех", — заявил он в интервью телекомпании IRIB.
В то же время президент Ирана Хасан Роухани в ходе выступления с участием представителей нефтяной промышленности заявил, что страна может столкнуться с проблемами в «исключительных обстоятельствах», которые «возможны в любое время», но переживет их. Однако он не уточнил, с чем конкретно они могут быть связаны.
"Конечно, возможны и исключительные обстоятельства в любое время — придет какой-то особый человек, начнет управлять в какой-то стране, создаст специфическую обстановку. Такое в мире бывает, однако, возможно, в течение двух-трех месяцев мы столкнемся с проблемами, но пройдем сквозь них", — заявил он.
Американский президент ранее сообщил, что 8 мая объявит, выйдет ли Вашингтон из соглашения с Ираном.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
Трамп не раз выражал недовольство сделкой и говорил о возможности выйти из нее, если соглашение не удастся «исправить». Продлив режим снятия с санкций с Ирана в соответствии с договоренностями до 12 мая, Трамп объявил, что это продление будет последним.
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