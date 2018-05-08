Александру Еланцеву «дали по шапке»

Накануне в Следкоме России состоялось оперативное совещание «О состоянии работы по рассмотрению обращений граждан в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации».

«Вопрос эффективности организации работы следственных органов Следственного комитета с обращениями граждан является одним из важнейших направлений деятельности ведомства. От грамотной организации этой работы напрямую зависит защита и восстановление прав человека, а также своевременность принятия необходимых решений», — отметил в ходе совещания Александр Бастрыкин , председатель Следственного комитета Российской Федерации.

Однако обращения граждан, судя по отчётам, постоянно растут. Например, в 2017 году Следком рассмотрел 410 тысяч обращений, а в 2016 — 391 тысячу. При этом в центральном аппарате Следственного комитета рассмотрено свыше 43 тысяч обращений. Такая динамика, считают в Следкоме, свидетельствует о возросшем доверии и укреплении авторитета надзорного органа.

Говоря о конкретных недостатках в работе следственных управлений, Председатель СК России отметил: «Не секрет, что в значительном количестве (примерно треть) поступающих в следственные органы Следственного комитета обращений отсутствуют вопросы, относящиеся к компетенции нашего ведомства. Число подобных заявлений возрастает с каждым годом. В первом квартале 2018 года поступило 34 394 таких обращений, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 14,5%». Однако, Председатель СК России напомнил, что: «мы как государственный федеральный орган не можем оставить без внимания и должны прилагать максимум усилий, чтобы поставленные в них вопросы были рассмотрены соответствующими компетентными должностными лицами».

Владимирская область попала в категорию областей, где наблюдается невысокая активность по приёму граждан со стороны руководства следственного управления. Это по данным за первый квартал текущего года. Но и за прошлые годы результат работы следственных органов были «аналогичными», отмечают в Следкоме.

Председатель Следкома подчеркнул, что во время приёма граждане нередко жалуются на следователей. «Следователи должны отчётливо понимать, что сразу после поступления сообщения о преступлении они обязаны установить психологический контакт с потерпевшим, учитывая его крайне негативное эмоциональное состояние, обусловленное вредом, причинённым преступлением. При наличии претензий к качеству и срокам расследования потерпевшим следует разъяснять позицию следственного органа», — сказал Бастрыкин.

Также глава Следкома указал подчиненным, что необходимо уделять повышенное внимание коллективным обращениям граждан, связанным с невыплатой зарплат работникам предприятий, нарушением прав участников долевого строительства.

Председатель СК России отметил, что: «следует обеспечить ведение личного приёма граждан с использованием средств видеофиксации, с обязательным предварительным уведомлением о применении данных средств».