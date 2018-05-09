Россельхознадзор в Домодедово при проверке самолета из Бразилии обнаружил труп собаки

Управление Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям обнаружило мертвую собаку на борту прибывшего из Бразилии воздушного судна в аэропорту Домодедово . Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям при проведении ветеринарного контроля на пассажирском терминале аэропорта Домодедово на борту воздушного судна, прибывшего из Бразилии, обнаружен труп собаки», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, труп животного направлен в ветеринарную лабораторию для исключения особо опасных инфекционных заболеваний под контролем государственной ветеринарной службы Москвы.