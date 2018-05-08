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Обзор инопрессы. «Российский президент не желает перемен»
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Обзор инопрессы. «Российский президент не желает перемен» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Российский президент не желает перемен, утверждает московский корреспондент швейцарской газеты Le Temps. По его мнению, об этом свидетельствует незначительное количество изменений в правительстве.
С доводами журналиста согласен и политолог из Московского центра Карнеги. Вице-премьерами стали шесть консервативных чиновников и только три так называемых осторожных технократа. С такой командой было бы удивительно приступить к структурным реформам, полагает журналист.
США и большинство европейских стран оценивают Россию с прагматизмом, замечает Die Sueddeutsche Zeitung в статье об инаугурации российского президента. Отношение же Германии к России особенное, поскольку имеет в основе историческую связь, чувство вины за военное прошлое, стремление к примирению, культурную и эмоциональную привязанность.
Однако нельзя упускать из виду отношения Европы с Россией, которые характеризуются скрытой агрессией Москвы. Речь идет, прежде всего, о дестабилизации демократических институтов и манипулировании общественным мнением с помощью потоков лжи, полагает автор. Российская политика не подходит Европе, отмечает издание.
* * *
Американские генералы могли бы глубже изучить печальный советский опыт в Афганистане, прежде чем осуществить военную интервенцию, советует The National Interest. При этом за основу статьи автор Лайл Голдстайн взял недавнюю публикацию замдиректора Института политического и военного анализа Александра Храмчихина.
По мнению американского эксперта, ни Россия, ни США не вынесли уроков из афганской кампании. Давно пора позволить Афганистану решать свое будущее без иностранной помощи, заключает автор статьи.
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