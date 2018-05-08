Обзор инопрессы. «Российский президент не желает перемен»

Российский президент не желает перемен, утверждает московский корреспондент швейцарской газеты Le Temps. По его мнению, об этом свидетельствует незначительное количество изменений в правительстве.

С доводами журналиста согласен и политолог из Московского центра Карнеги . Вице-премьерами стали шесть консервативных чиновников и только три так называемых осторожных технократа. С такой командой было бы удивительно приступить к структурным реформам, полагает журналист.

США и большинство европейских стран оценивают Россию с прагматизмом, замечает Die Sueddeutsche Zeitung в статье об инаугурации российского президента. Отношение же Германии к России особенное, поскольку имеет в основе историческую связь, чувство вины за военное прошлое, стремление к примирению, культурную и эмоциональную привязанность.

Однако нельзя упускать из виду отношения Европы с Россией, которые характеризуются скрытой агрессией Москвы . Речь идет, прежде всего, о дестабилизации демократических институтов и манипулировании общественным мнением с помощью потоков лжи, полагает автор. Российская политика не подходит Европе, отмечает издание.

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По мнению американского эксперта, ни Россия, ни США не вынесли уроков из афганской кампании. Давно пора позволить Афганистану решать свое будущее без иностранной помощи, заключает автор статьи.