Во имя памяти

7 мая, в преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, у мемориала «Танк Т-34» в сквере на улице Свободы прошел памятный митинг.

Поздравить ветеранов ВОВ и почтить память тех, кто не вернулся фронта, собрались школьники, участники войны, труженики тыла, представители местной власти.

— Наш район Покровское-Стрешнево тесно связан с войной. Он был последним рубежом в 1941 году. Наши канал им. Москвы защищали женщины-зенитчицы, Волоколамское направление связывало Западные рубежи с границами войны, а наши оборонные предприятия, которые работают и сегодня, трудились в годы войны круглые стуки. Дорогие ветераны, я от всей души поздравляю вас с нашей Великой Победой. Здоровья вам, счастья и мирного неба над головой, — отметил в своей приветственной речи глава управы района Покровское-Стрешнево Игорь Попов

— Стало доброй традицией в канун 9 мая собираться здесь, рядом с символом Великой Победы, чтобы почтить память тех, кто не дожил до этого дня, чтобы сказать спасибо тем, кто подарил нам жизнь. День Победы — это особый праздник для всех нас. Очень важно, чтобы память о том подвиге советского народа и о его величии передавалась нынешней молодежи — наследникам Великой Победы, — сказал Валерий Скобинов. Он также пожелал ветеранам здоровья и мира.

Теплые слова поздравлений в адрес ветеранов в этот день звучали от главы администрации МО Покровское-Стрешнево Павла Черкасова , депутата Совета депутатов Николая Страхова

С ответным словом выступил ветеран ВОВ Виктор Анатольевич Курдо.

— Тяжелым испытанием для советского народа была Великая Отечественная война. Присутствующие здесь ветераны помнят это время. Но мы сокрушили немецкую армию. И я уверен, что наш народ никогда не забудет подвиги героев, которые добыли победу во имя жизни и процветания. Пройдут годы, десятилетия, придет новое поколение, но память о тех, кто зажег вечный огонь жизни, сохранится в их сердцах, — сказал Виктор Анатольевич Курдо.

Кстати, когда началась война, Виктору Анатольевичу было 17 лет. Он успел окончить среднюю школу, и сразу был направлен на Ленинградский фронт. В качестве командира минометного расчета он участвовал в снятии блокады Ленинграда , освобождал Прибалтику, участвовал в наступлении на Берлин.

Награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После душевных слов поздравлений присутствующие возложили цветы к мемориалу и почтили память тех, кто не вернулся с войны минутой молчания.

Программа продолжилась выступлением творческих коллективов ЦДМСИ «Крылья».