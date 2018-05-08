Стал бы СССР «супердержавой», если бы не было Сталина

Фигура Сталина в советской истории, пожалуй, самая обсуждаемая и противоречивая. Период его единоличного правления связывают как с Великой победой и успехами в индустриализации, так и с масштабными репрессиями и массовым голодом. А какой могла быть наша страна без Сталина?

При таком подходе, который был научно обоснован и экономически оправдан, как полагают специалисты, реформы не только привели бы к заметному улучшению благосостояния населения, но и имели бы минимальный побочный эффект, в отличие от сталинской индустриализации. А в 1930-е годы СССР бы вошел в период «золотого десятилетия».

Публицист Владимир Попов указывает, что «при сохранении НЭПа советская промышленность к концу 30-х годов как минимум превзошла бы немецкую по объему производства, в том числе и по объему производства военного». И тогда, по словам Попова, мы бы смогли обогнать Германию по выпуску танков, самолетов и артиллерийских стволов не в 1943 году, а значительно раньше. [С-BLOCK]

Многие эксперты уверены, что при продолжении политики НЭПа страна прожила бы 30-е годы XX века без крестьянских сверхналогов, изъятия у деревни хлеба, коллективизации, раскулачивания и массового голода.

Однако вместо бухаринской экономической политики мог вступить в силу и план Льва Троцкого , согласно которому рост национальной экономики должен был быть достигнут при опоре исключительно на внутренние ресурсы, без привлечения иностранных капиталов и специалистов.

Но при таком раскладе по замыслу Троцкого все издержки индустриализации оплатило бы крестьянство. Не исключено, что воплощение в жизнь концепции Троцкого обернулось бы для страны куда большими перегибами и жертвами, чем сталинская индустриализация.

Долго и неэффективно

По мнению некоторых экономистов, обладая несомненными преимуществами, НЭП не смог бы обеспечить главного — форсированной индустриализации. Они обращают внимание на то, что при аналогичных условиях промышленный переворот в Англии XIX столетия занял 70-80 лет при средних темпах роста 6,3% в год, а индустриализация в Германии затянулась с 1855 года по 1923 год при среднегодовом росте в 5%. У СССР не было такого запаса времени.

Писатель Борис Сидоров отмечает, что, учитывая длительный срок становления индустриализации в странах Запада, можно предположить, что у нас этот процесс, начавшись в конце 1920-х годов, завершился бы только на исходе ХХ века. Впрочем, писатель не исключает, что под влиянием факторов технологического ускорения и в связи с тем, что в СССР в основном собственность была в руках государства, индустриализация могла завершиться и к 1960 году. Но даже при таких темпах СССР не имел бы развитой тяжелой промышленности и не смог бы подготовиться к войне с Германией, отставая от нее по уровню развития военно-промышленного потенциала на два десятилетия.

Сохранить население

Без Сталина не нужно было бы прибегать к усилению репрессивного аппарата, и страна не испытала бы все ужасы, которые последовали за секретным приказом НКВД под номером 00447, унесшего жизни почти 400 тысяч человек и еще столько же отправившего в исправительно-трудовые лагеря. Не было бы «ежовщины» и «бериевщины», под террористический маховик которых попали тысячи ни в чем не повинных граждан.

Ряд экспертов придерживается точки зрения, что без Сталина людские потери в 1930-х годах могли быть сокращены по крайней мере на 10 миллионов человек, в результате чего сохранилась бы наиболее трудоспособная часть населения среди интеллигенции, рабочих и крестьян. Благодаря этому к 1940 году был бы достигнут значительно более высокий уровень благосостояния жителей страны.

Социолог Элла Панеях убеждена, что не будь Сталина, скорее всего, не получила бы такой поддержки плановая система экономики, которая породила коррупцию и стала причиной неэффективности управления. [С-BLOCK]

СССР без Сталина, возможно, не познал бы массовый голод, который в 1932-1933 годах охватил территории Белоруссии Украины , Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала, Западной Сибири и Северного Казахстана. Тогда жертвами голода и болезней, связанных с недоеданием, по официальным данным, стали около 7 млн человек.

Многие исследователи возлагают главную ответственность за голодомор именно на Сталина, приводя в доказательство его собственные высказывания, например, в письме от 6 августа 1930 года: «Форсируйте вывоз хлеба вовсю. В этом теперь гвоздь. Если хлеб вывезем, кредиты будут».

Историк Виктор Кондрашин по этому поводу пишет: «В контексте голодных лет в истории России своеобразие голода 1932-1933 годов заключается в том, что это был первый в её истории „организованный голод“, когда субъективный, политический фактор выступил решающим и доминировал над всеми другими».

Альтернативы террору нет Португальский политик и экономист Франсишку Лоуса не склонен полагать, что насилие и репрессии — это сталинское порождение. Их родоначальниками следует считать Ленина и Троцкого. Если бы власть в стране наследовал кто-то другой, то система не стала бы менее жестокой, уверен Лоуса.

В качестве одного из примеров «ленинского» подхода к делу построения социализма можно привести выдержку из телеграммы Владимира Ильича: «Повесить (непременно повесить, чтобы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Опубликовать их имена. Отнять у них весь хлеб».

«Гуманизм» Троцкого показал себя при подавлении в марте 1918 года Кронштадтского мятежа матросов, большинство из которых были разочарованы диктатурой пролетариата. А в работе «Терроризм и коммунизм» Троцкий красноречиво писал:

«Кто отказывается принципиально от терроризма, тот должен отказаться от политического господства рабочего класса, от его революционной диктатуры. Кто отказывается от диктатуры пролетариата, тот отказывается от социальной революции и ставит крест на социализме».

По другому сценарию

При оценке итогов Великой Отечественной войны мы слышим разные голоса. Одни убеждены, что мы победили во многом благодаря стратегическому гению Сталина, другие утверждают, вождь здесь не причем, так как вся тяжесть войны легла на плечи простого народа.

К примеру, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны Олег Будницкий отмечает, что многие эксперты не обращают внимания на просчеты Иосифа Виссарионовича во внешней политике, из-за которых СССР фактически остался один на один с Германией.

Как бы там ни было, можно утверждать, что Вторая мировая война без Сталина развивалась бы по иному сценарию. Вероятно, не было бы высадки англо-американского десанта в Нормандии, скорее всего, он вторгся бы в Европу через Балканы, как и планировалось. Но Сталин заблокировал предложение союзников. Фактически это решение не позволило распространиться англо-американской гегемонии в Восточной Европе.

Часть историков ставит в упрек Сталину низкий уровень обороноспособности, массовые чистки среди высшего командного состава, а также игнорирование донесений разведки о скором начале войны, что обернулось трагедией в первые месяцы конфликта.

Начальник Генерального штаба во время войны маршал Александр Василевский писал: «Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел». [С-BLOCK]

Маршал Советского Союза Андрей Еременко считал, что именно на Сталине лежит значительная доля вины в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. По словам военачальника, Сталин это прекрасно понимал, а поэтому нашел стрелочников.

«А кто виноват, — робко задал я вопрос Сталину, — что эти бедные, ни в чём не повинные люди были посажены?» — «Кто, кто… — раздражённо бросил Сталин. — Те, кто давал санкции на их арест, те, кто стоял тогда во главе армии, и тут же назвал товарищей Ворошилова, Будённого, Тимошенко», — вспоминал в своих мемуарах Еременко.

Многие уверены, что не будь лозунга «победа любой ценой», который поддерживал Сталин, война закончилась бы позже, но с меньшими жертвами. Однако затянувшийся конфликт вынудил бы американцев сбросить уже готовые атомные бомбы не на Хиросиму и Нагасаки , а на Берлин и Гамбург.

Писатель Владимир Войнович полагает, что некорректно говорить о Сталине, как о символе Победы, потому что если бы не было Сталина, не было бы и войны. А народ в любом случае одолел бы фашизм.