Национальную полицию обвинили в бездействии в отношении таксистов-нелегалов

Как передает ТСН, жалоба Национальной полиции на признание их бездействия в отношении таксистов-нелегалов была отклонена апелляционным судом. Напомним, что ранее всеукраинская общественная организация «Украинская таксомоторная ассоциация» (УТМА) и председатель Федерации работодателей Киева Андрей Антонюк обратились с иском в Окружной административный суд, в котором обвинили Нацполиции в не привлечении к административной ответственности таксистов, не имеющих разрешение на перевозку пассажиров. Суд удовлетворил требования истца 29 ноября прошлого года.

В свою очередь полицейские подали апелляцию в Киевский апелляционный административный суд. Как сообщает пресс-служба украинской Федерации работодателей, она недавно была отклонена, сообщает UNN. Суд подтвердил факт бездействия Нацполиции и несоблюдение ею обязанностей по выявлению и пресечению работы нелегальных такси. В украинском Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде штрафов для автоперевозчиков, занимающихся транспортировкой пассажиров, но не имеющих соответствующей лицензии и не зарегистрированных как субъекты хозяйствования. Обязанность составлять административные протоколы на нелегальных таксистов возложена сейчас на полицейских.