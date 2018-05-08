Экипаж аварийного Ил-38 получил награды

Экипаж противолодочного самолета Ил-38SD, который ранее в апреле совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском , получил награды за личное мужество и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба ПАО «Ил».

28 апреля Ил-38SD успешно совершил посадку с невыпущенной передней стойкой шасси. Экипаж, находясь в плановом испытательном полете, попытался выпустить стойку с помощью резких кренов и виражей, а затем — имитируя посадку и ударяя основными шасси о поверхность взлетно-посадочной полосы. Эти попытки оказались безуспешными, и, выработав топливо, экипаж совершил посадку на основные опоры шасси с минимальными повреждениями самого самолета.