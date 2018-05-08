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Экипаж аварийного Ил-38 получил награды
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Экипаж аварийного Ил-38 получил награды 

Rambler News Service 2 часа назад
Экипаж противолодочного самолета Ил-38SD, который ранее в апреле совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, получил награды за личное мужество и высокий профессионализм, сообщает пресс-служба ПАО «Ил».
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин наградил почетной медалью предприятия командира воздушного судна Игоря Зинова и летчика-инструктора Владимира Иринархова. В свою очередь, штурман испытатель Андрей Костерин, бортинженер-испытатель Алексей Журавлев, бортрадист-испытатель Юрий Пономарев и бортовой электрик-испытатель Роман Шалыгин получили почетные грамоты, им объявлена благодарность.
28 апреля Ил-38SD успешно совершил посадку с невыпущенной передней стойкой шасси. Экипаж, находясь в плановом испытательном полете, попытался выпустить стойку с помощью резких кренов и виражей, а затем — имитируя посадку и ударяя основными шасси о поверхность взлетно-посадочной полосы. Эти попытки оказались безуспешными, и, выработав топливо, экипаж совершил посадку на основные опоры шасси с минимальными повреждениями самого самолета.
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