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РЭЦ активизирует работу по ЗСТ, чтобы выполнить указы Путина
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РЭЦ активизирует работу по ЗСТ, чтобы выполнить указы Путина 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) в рамках реализации указов президента по развитию экспорта готов активизировать работу по подготовке соглашений о зоне свободной торговли и продвижению образа России за рубежом, сообщил РИА Новости управляющий директор по программам развития экспорта РЭЦ Алексей Кожевников.
Президент России Владимир Путин в понедельник поручил к 2024 году достичь экспорта несырьевых товаров из РФ в 250 миллиардов долларов в год, в том числе продукции АПК — в 45 миллиардов.
"Несколько лет система поддержки экспорта в России проходила процесс становления, и на сегодня можно констатировать, что основные элементы — как в части финансово-страховой, так и нефинансовой поддержки — уже сформированы и функционируют", — отметил Кожевников.
При этом, полагает он, остается еще много задач, которые необходимо решить: формировать новые программы поддержки, акцентировать усилия государства на развитии новых и модернизации существующих производств, выстраивать логистическую инфраструктуру и устранять административные барьеры.
"В рамках работы по упрощению доступа на рынки зарубежных стран мы готовы, в частности, активизировать работу с ЕЭК по подготовке и реализации соглашений о зонах свободной торговли. Вне всякого сомнения, для наращивания объемов несырьевых поставок за рубеж мы должны заниматься продвижением образа России как поставщика качественной и разнообразной продукции", — рассказал собеседник агентства.
Он напомнил, что этой цели отвечает запущенная в 2016 году программа «Made in Russia», которую реализует РЭЦ. Кроме того, повышению узнаваемости способствует участие российских поставщиков в крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях по всему миру.
"Эти направления работы, а также развитие региональной и международной сети представительств РЭЦ вкупе смогут создать условия для достижения поставленных президентом целей. Цифры, обозначенные президентом, безусловно, амбициозные. Но мы готовы приложить все усилия для их достижения", — заключил Кожевников.
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