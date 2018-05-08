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В Португалии журналиста и лидера греческих фанатов, приехавших на Евровидение, ранили ножом и ограбили
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В Португалии журналиста и лидера греческих фанатов, приехавших на Евровидение, ранили ножом и ограбили 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
В португальском Лиссабоне совершено нападение на репортера, приехавшего из Греции освещать международный песенный конкурс «Евровидение». Журналиста, который также возглавляет группу греческих меломанов, ранили ножом. При этом нападавший похитил у потерпевшего несколько тысяч евро, пишет
Star.gr  Преступление было совершено утром 7 мая. К иностранцу подошел неизвестный злоумышленник, который пустил в ход холодное оружие. Раненого журналиста госпитализировали. Угрозы его жизни нет, передает
РИА «Новости»
У пострадавшего в момент нападения были похищены 4 тысячи евро, которые он собирался потратить на покупку билетов на полуфинал Евровидения. Пресса также пишет, что раненый журналист возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.
Евровидение проходит в Лиссабоне при повышенных мерах безопасности, а «практически на каждом углу» стоят полицейские. Однако это не помешало злоумышленнику ограбить иностранца прямо на улице и скрыться.
Международный песенный конкурс «Евровидение» стартовал вечером 6 мая. Португалия получала право на проведение 63-го Евровидения после победы Сальвадора Собрала, одержанной в Киеве в 2017 году.
На торжественную церемонию открытия прибыли делегации всех 43 стран — участниц конкурса. Россию на Евровидении представляет Юлия Самойлова, которая пришла на церемонию со своим терьером Тимошкой.
Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал конкурса — 12 мая.
Добавим, в прошлом году на Евровидении в Киеве также был ограблен иностранный журналист. У него украли сумку с кошельком, деньгами и служебным удостоверением. В момент совершения преступления зарубежный гость отдыхал в ресторане и не заметил, как его вещи пропали.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий в центре Киева украинские полицейские задержали 35-летнего жителя города Сумы, ранее судимого за кражу. У него изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие о его причастности к краже. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, писал
"Московский комсомолец"
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