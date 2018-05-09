К акции «Бессмертный полк» присоединились 60 тысяч липчан

Впервые в Липецке парад 9 прошёл на площади Победы.

По традиции празднование началось с митинга. С Днём Победы липчан поздравил глава города Сергей Иванов . А участник обороны Москвы и Сталинградской битвы Андрей Самсонов рассказал о подвигах земляков и пожелал всем мирного неба над головой.

Затем перед зрителями выступили юные танцоры и состоялся парад войск. Торжественным маршем по центральной площади прошли военные, сотрудники силовых ведомств и кадеты. Замыкала колонну боевая техника — современный БТР, ретроавтомобиль «Победа» и легендарная «Катюша».

Завершился парад массовым шествием «Бессмертного полка». В едином строю с портретами своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, прошли более 60 тысяч человек. А всего в праздновании Дня Победы приняли участие около 80 тысяч липчан.