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К акции «Бессмертный полк» присоединились 60 тысяч липчан
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К акции «Бессмертный полк» присоединились 60 тысяч липчан 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Впервые в Липецке парад 9 прошёл на площади Победы.
По традиции празднование началось с митинга. С Днём Победы липчан поздравил глава города Сергей Иванов. А участник обороны Москвы и Сталинградской битвы Андрей Самсонов рассказал о подвигах земляков и пожелал всем мирного неба над головой.
Затем перед зрителями выступили юные танцоры и состоялся парад войск. Торжественным маршем по центральной площади прошли военные, сотрудники силовых ведомств и кадеты. Замыкала колонну боевая техника — современный БТР, ретроавтомобиль «Победа» и легендарная «Катюша».
Завершился парад массовым шествием «Бессмертного полка». В едином строю с портретами своих дедов и прадедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, прошли более 60 тысяч человек. А всего в праздновании Дня Победы приняли участие около 80 тысяч липчан.
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