Первый полуфинал «Евровидения-2018». Список участников и песен 

На этом этапе выступят 19 из 43 исполнителей. В их числе — представители Македонии, группа Eye Cue, которые присоединились к пулу участников уже после объявления итогового списка в ноябре прошлого года.
Второй полуфинал «Евровидения»-2018, в котором выступит и российская исполнительница Юлия Самойлова, пройдет 10 мая.
Артисты будут бороться за выход в гран-финал. Пройдут не все: в соответствии с правилами путевку в следующий этап получат только 10 стран.
Их состав определит национальное жюри. Методика такая: судьи от каждой страны ранжируют список понравившихся песен. Первая композиция получает 12 баллов, вторая — 10 баллов, третья и последующие — 8, 7, 6 и далее до 1 балла, который достается десятой песне в списке. Остальные участники не получают ничего.
Затем оценки национальных жюри суммируются, и определяется десятка лучших.
Полуфинал обещает быть напряженным: именно в этом отборочном туре выступят букмекерские фавориты «Евровидения»-2018. В их числе — израильская певица Нетта, которую прочат в победители этого года, Миколас Йозеф из Чехии, представительница Эстонии Элина Нечаева, болгарская группа Equinox и бельгийская исполнительница Sennek.
К слову, из правил есть исключения. «Большая пятерка» — в составе Франции, Германии, Испании, Италии и Великобритании — и страна, принимающая «Евровидение»-2018 — благодаря прошлогоднему выступлению Сальвадора Собрала это Португалия — минуют промежуточный отбор и проходят в финал напрямую.
В этом году «Евровидение» примет 20-тысячная Алтис-Арена, расположенная на северном берегу реки Тежу. Крытый стадион, построенный к выставке ЭКСПО-1998, является одной из крупнейших европейских арен.
Полный список участников первого полуфинала «Евровидения-2018»:
Сезар Семпсон (Австрия) — Nobody But You Айсель (Азербайджан) — X My Heart
Евгент Бушпепа (Албания) — Mall
Севак Ханагян (Армения) — Qami
Alekseev (Беларусь) — Forever
Sennek (Бельгия) — A Matter Of Time
EQUINOX (Болгария) — Bones
Ари Олафссон (Исландия) — Our Choice
Елени Фурейра (Кипр) — Fuego
Ева Засимаускайте (Литва) — When We're Old Eye Cue (Македония) — Lost And Found
Саара Аалто (Финляндия) — Monsters
Франка (Хорватия) — Crazy
Миколас Йозеф (Чехия) — Lie To Me ZiBBZ (Швейцария) — Stones
Элина Нечаева (Эстония) — La Forza.