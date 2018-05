Первый полуфинал «Евровидения-2018». Список участников и песен 

Артисты будут бороться за выход в гран-финал. Пройдут не все: в соответствии с правилами путевку в следующий этап получат только 10 стран.

Их состав определит национальное жюри. Методика такая: судьи от каждой страны ранжируют список понравившихся песен. Первая композиция получает 12 баллов, вторая — 10 баллов, третья и последующие — 8, 7, 6 и далее до 1 балла, который достается десятой песне в списке. Остальные участники не получают ничего.

Затем оценки национальных жюри суммируются, и определяется десятка лучших.

В этом году «Евровидение» примет 20-тысячная Алтис-Арена, расположенная на северном берегу реки Тежу. Крытый стадион, построенный к выставке ЭКСПО-1998, является одной из крупнейших европейских арен.

Полный список участников первого полуфинала «Евровидения-2018»:

Сезар Семпсон ( Австрия ) — Nobody But You Айсель ( Азербайджан ) — X My Heart