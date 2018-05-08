Первый полуфинал «Евровидения-2018». Список участников и песен

На этом этапе выступят 19 из 43 исполнителей. В их числе — представители Македонии , группа Eye Cue, которые присоединились к пулу участников уже после объявления итогового списка в ноябре прошлого года.

Второй полуфинал «Евровидения»-2018, в котором выступит и российская исполнительница Юлия Самойлова , пройдет 10 мая.

Артисты будут бороться за выход в гран-финал. Пройдут не все: в соответствии с правилами путевку в следующий этап получат только 10 стран.

Их состав определит национальное жюри. Методика такая: судьи от каждой страны ранжируют список понравившихся песен. Первая композиция получает 12 баллов, вторая — 10 баллов, третья и последующие — 8, 7, 6 и далее до 1 балла, который достается десятой песне в списке. Остальные участники не получают ничего.

Затем оценки национальных жюри суммируются, и определяется десятка лучших.

Полуфинал обещает быть напряженным: именно в этом отборочном туре выступят букмекерские фавориты «Евровидения»-2018. В их числе — израильская певица Нетта, которую прочат в победители этого года, Миколас Йозеф из Чехии , представительница Эстонии Элина Нечаева , болгарская группа Equinox и бельгийская исполнительница Sennek.

В этом году «Евровидение» примет 20-тысячная Алтис-Арена, расположенная на северном берегу реки Тежу. Крытый стадион, построенный к выставке ЭКСПО-1998, является одной из крупнейших европейских арен.

Полный список участников первого полуфинала «Евровидения-2018»:

Сезар Семпсон ( Австрия ) — Nobody But You Айсель ( Азербайджан ) — X My Heart

Евгент Бушпепа ( Албания ) — Mall

Севак Ханагян ( Армения ) — Qami

Sennek ( Бельгия ) — A Matter Of Time

Янна Терзи ( Греция ) — Oniro Mou Нетта ( Израиль ) — Toy Райан О’Шонесси ( Ирландия ) — Together

Ари Олафссон ( Исландия ) — Our Choice

Елени Фурейра ( Кипр ) — Fuego

Ева Засимаускайте ( Литва ) — When We're Old Eye Cue (Македония) — Lost And Found

Саара Аалто ( Финляндия ) — Monsters

Миколас Йозеф (Чехия) — Lie To Me ZiBBZ ( Швейцария ) — Stones

Элина Нечаева (Эстония) — La Forza.