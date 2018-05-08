Библиотека Югры на форуме в Ханты-Мансийске подпишет соглашение с коллегами из Казахстана 

ТАСС, 8 мая. Государственная библиотека Югры и Национальная библиотека Республики Казахстан планируют подписать соглашение о сотрудничестве на полях Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС, который в десятый раз пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
"По итогам круглого стола, посвященного IT-инновациям в сфере культуры, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной библиотекой Югры и Национальной библиотекой Республики Казахстан, Протокола о намерениях между Музеем Природы и Человека и лабораторией археологических исследований «Артефакт» Томского государственного университета", — говорится в сообщении.
По данным организаторов, всего программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО, международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех».
Ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.
Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС (возрастная категория 12+, прим. ТАСС) проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами являются Правительство Югры, администрация Томской области, Торгово-промышленная палата Югры, администрация Ханты-Мансийска и Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий, соорганизатор — национальный форум информационной безопасности «Инфофорум». Ожидается, что в форуме примут участие более 2,5 тыс. человек из 45 стран.
Генеральными партнерами IT-форума в Ханты-Мансийске являются компании «Ростелеком», "Лукойл" и «ПРАЙМ ГРУП». ТАСС является генеральным информационным партнером форума.