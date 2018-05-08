Библиотека Югры на форуме в Ханты-Мансийске подпишет соглашение с коллегами из Казахстана

ТАСС , 8 мая. Государственная библиотека Югры и Национальная библиотека Республики Казахстан планируют подписать соглашение о сотрудничестве на полях Международного IT-форума с участием стран БРИКС ШОС , который в десятый раз пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 6 июня. Об этом во вторник сообщили в департаменте информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

"По итогам круглого стола, посвященного IT-инновациям в сфере культуры, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Государственной библиотекой Югры и Национальной библиотекой Республики Казахстан, Протокола о намерениях между Музеем Природы и Человека и лабораторией археологических исследований «Артефакт» Томского государственного университета", — говорится в сообщении.

По данным организаторов, всего программой предусмотрено проведение более 30 мероприятий, среди которых международная конференция «Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия» под эгидой ЮНЕСКО , международная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Югра» и выставка «Информационные технологии для всех».

Ключевая миссия форума — определение наиболее перспективных направлений взаимодействия российских регионов и стран БРИКС и ШОС в рамках согласованного развития цифровой экономики. На форуме планируется наметить конкретные проекты реализации информационных систем в бизнесе и государственном управлении, которые позволят на практике запустить процессы цифровизации в различных отраслях.