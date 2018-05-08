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В Костроме почти месяц уделили чистоте, но ликвидировали лишь одну стихийную свалку
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В Костроме почти месяц уделили чистоте, но ликвидировали лишь одну стихийную свалку 

k1news.ru 29 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме подвели предварительные итоги месячника по санитарной уборке города. Успели сделать многое: улицы, парки, дворы стали чище. Но вот стихийную свалку ликвидировали всего одну.
Уборка прошла в 80 зеленых зонах, на 18 конечных остановках и разворотных кольцах, территориях, прилегающих к детским образовательным учреждениям, сообщает пресс-служба городской администрации.
Рабочие провели рубку более 300 старых и аварийных деревьев, обрезали 700 деревьев. В то же время в городе стало на 80 деревьев и кустарников больше.
За два масштабных субботника в городе собрали более 3 тысяч кубометров мусора. В рамках акции «Чистый берег» от мусора очистили прибрежные зоны рек Белилка, Чёрная, Волга, Солонка, Кострома, Ключевка¸ берендеевских прудов и пруда на улице Радиозаводской.
МКУ «Дорожное хозяйство» с подрядчиками провело уборку на 26 улицах. Сотрудники «СМЗ по ЖКХ» очистили от мусора 135 тысяч квадратных метров костромских тротуаров, газонов и городских территорий.
Виктор Емец поручил всем службам завершить уборку города до конца мая.
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