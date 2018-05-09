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Lafarge предложил властям Подмосковья свое решение «мусорной проблемы»
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Lafarge предложил властям Подмосковья свое решение «мусорной проблемы» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Французский производитель строительных материалов готов покупать мусор. Компания предложила заключить с властями Московской области соглашение о покупке 250-280 тысяч тонн в год, рассказал в интервью ТАСС министр экологии и природопользования региона Александр Коган.
«С цементным заводом Lafarge мы на грани подписания соглашения. О гарантированной покупке 250-280 тысяч тонн (мусора) в год. RDF будет сжигаться в цементных печах при 1600 градусов… Им выгодно этим заниматься, потому что обычно они платят за топливо — за газ. А при схеме с RDF они будут принимать сырье бесплатно или даже им будут платить (за прием мусора)», — рассказал чиновник.
Lafarge работает в России с 1996 года, компании принадлежат два действующих цементных завода — в подмосковном Воскресенске и в Коркино Челябинской области, а также новый завод под Калугой, запущенный 19 мая 2014 года. Чистая выручка компании в мире по итогам 2017 финансового года снизилась почти на 3%, до 26,1 млрд швейцарских франков.
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