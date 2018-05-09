Lafarge предложил властям Подмосковья свое решение «мусорной проблемы»

«С цементным заводом Lafarge мы на грани подписания соглашения. О гарантированной покупке 250-280 тысяч тонн (мусора) в год. RDF будет сжигаться в цементных печах при 1600 градусов… Им выгодно этим заниматься, потому что обычно они платят за топливо — за газ. А при схеме с RDF они будут принимать сырье бесплатно или даже им будут платить (за прием мусора)», — рассказал чиновник.