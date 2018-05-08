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Кабельную линию с фасада дома в Хамовниках демонтируют по просьбе жителей
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Кабельную линию с фасада дома в Хамовниках демонтируют по просьбе жителей 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На встрече префекта Владимира Говердовского с населением ЦАО 27 декабря, поступило обращение от жителей дома 30 на Комсомольском проспекте с просьбой демонтировать кабель, прикрепленной к фасаду их дома.
Как сообщил первый заместитель префекта Владимир Травкин, по данному вопросу прошло судебное заседание:
— Арбитражный суд города Москвы постановил: Обязать Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» демонтировать силовой кабель с фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Москва, Комсомольский проспект, дом 30 и привести места его размещения в первоначальное состояние.
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