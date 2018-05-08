Кабельную линию с фасада дома в Хамовниках демонтируют по просьбе жителей

На встрече префекта Владимира Говердовского с населением ЦАО 27 декабря, поступило обращение от жителей дома 30 на Комсомольском проспекте с просьбой демонтировать кабель, прикрепленной к фасаду их дома.