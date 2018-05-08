Согласован проект капремонта помещений управления соцзащиты населения в Зеленограде

Согласован проект капитального ремонта помещений управления социальной защиты населения в районе Крюково в ЗелАО. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт помещений управления социальной защиты населения Зеленоградского административного округа Москвы » по адресу: Зеленоград, корп. 1552, район Крюково, Зеленоградский административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов подчеркнул, что правительство столицы в лице мэра города Сергея Собянина уделяет особое внимание социальной политике, направленной на поддержание и улучшение доступности предоставления услуг москвичам, в том числе пенсионерам, маломобильным и нетрудоспособным гражданам, а также семьям с детьми. «Так, в Зеленограде запроектирован капитальный ремонт управления социальной защиты населения, расположенного на первом этаже многоквартирного дома», — пояснил В. Леонов.

В пресс-службе уточнили, что проектом, согласованным Мосгосэкспертизой, предусмотрен ремонт фасада, а именно демонтаж старых и монтаж новых оконных блоков, а также замена подоконных досок и металлических решеток на окнах. На первом этаже запланирована полная внутренняя отделка помещений, предполагающая обновление покрытия полов, потолков и стен. Кроме того, произведут частичный демонтаж существующих перегородок и расширение существующих дверных проемов, а также заменят внутренние и внешние дверные блоки.

«В рамках проекта запланирован капитальный ремонт, предполагающий как внешние, так и внутренние ремонтные работы. Также помещения соцзащиты будут полностью адаптированы для комфортного передвижения маломобильных групп населения», — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева

Как добавили в пресс-службе, для обеспечения доступности маломобильных групп населения в помещения управления социальной защиты граждан запроектировано нанесение на крайние ступени внутренних лестничных маршей входных групп предупреждающих полос желтого или белого цвета, устройство поручня по стенам и оборудование санузла для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.