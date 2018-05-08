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Опубликован график отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах
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Опубликован график отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Плановое отключение горячего водоснабжения в Ленинском и Автозаводском районах начнется с 23 мая. Об этом сообщается на сайте АО «Волгаэнергосбыт».
Согласно информации, в Автозаводском районе с 23 мая по 2 августа под плановое отключение попадут дома в микрорайонах Соцгород I, Соцгород II, район пр. Молодожный, ул. Южное Шоссе, микрорайон Мончегорский и другие.
В Ленинском районе ремонтная кампания будет проводиться с 24 июля по 6 августа. Временно без горячей воды останутся жители домов по проспекту Ленина и на улицах Глеба Успенского, Героя Попова, Таганской и других.
Отмечается, что целью ремонтной кампании является своевременная и качественная подготовка систем отопления и горячего водоснабжения к предстоящему отопительному сезону.
С подробным перечнем отключаемых домов в Ленинском и Автозаводском районе можно ознакомиться на сайте АО «Волгаэнергосбыт».
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