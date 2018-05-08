Опубликован график отключения горячей воды в Ленинском и Автозаводском районах

Плановое отключение горячего водоснабжения в Ленинском и Автозаводском районах начнется с 23 мая. Об этом сообщается на сайте АО «Волгаэнергосбыт».

Согласно информации, в Автозаводском районе с 23 мая по 2 августа под плановое отключение попадут дома в микрорайонах Соцгород I, Соцгород II, район пр. Молодожный, ул. Южное Шоссе, микрорайон Мончегорский и другие.

В Ленинском районе ремонтная кампания будет проводиться с 24 июля по 6 августа. Временно без горячей воды останутся жители домов по проспекту Ленина и на улицах Глеба Успенского, Героя Попова, Таганской и других.

Отмечается, что целью ремонтной кампании является своевременная и качественная подготовка систем отопления и горячего водоснабжения к предстоящему отопительному сезону.