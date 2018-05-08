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Маршруты, которые мы выбираем 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Наши читатели обратились на горячую линию газеты с рядом вопросов, касающихся переноса остановок общественного транспорта и создания новых автобусных маршрутов. Отвечают специалисты.
Людмила Михайловна, проживающая по адресу: ул. Вяземская, д.13, жалуется на то, что остановка общественного транспорта, которой пользуются жители микрорайона, удалена от подземного перехода, что осложняет ее использование для людей пожилых.
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс»:
На Вяземской улице вблизи перехода расположены подземные коммуникации, наличие которых не позволяет проводить строительные работы. Остановка размещена так близко от перехода, насколько это возможно.
Жители района Проспект Вернадского просят запустить специальный маршрут от метро «Проспект Вернадского» до поликлиники № 8 в Олимпийской деревне. Люди жалуются, что в настоящий момент добираться до этого медицинского учреждения очень сложно
Глава управы района Проспект Вернадского Иван Малышев:
Запрос в Мосгортранс будет отправлен. В этом нам поможет депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.
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