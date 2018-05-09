Россияне 9 мая пройдут «Бессмертным полком», запустят «Кораблики Победы» и станцуют вальс

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Регионы России отпразднуют 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне парадами, шествиями «Бессмертного полка» и памятными акциями. В этот день россияне увидят классику военного кинематографа в кинотеатре под открытым небом, запустят бумажные «Кораблики Победы» и напишут письмо ветеранам на воссозданных открытках военных лет.

Первые парады — на Дальнем Востоке и в Сибири

Парады в стране стартуют на Дальнем Востоке, более 180 жителей и уроженцев которого в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Самый крупный парад пройдет Хабаровске , в нем примут участие 1,9 тыс. человек, задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники, впервые — БТР-82А, комплексы радиоэлектронной борьбы «Леер-2», «Инфауна» и другие.

Во Владивостоке в Параде Победы впервые примут участие зенитно-ракетные комплексы С-400, новейшие истребители Су-35 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31.

В Сибири впервые на центральной площади Читы представят ракетные комплексы «Искандер», в Новосибирске в параде примет участие сводная коробка из военнослужащих-женщин, а в Горно-Алтайске торжественное шествие возглавит «Катюша» — боевая машина реактивной артиллерии, которую восстановили в 2016 году. Также здесь планируют провести масштабные реконструкции военных событий. Например, в Чите пройдет реконструкция освобождения концлагеря, ее организатором стал государственный театр национальных культур «Забайкальские узоры».

День Победы в Сибири завершится вечерним салютом. В Кемерове его поначалу решили отменить после гибели 60 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Тогда ветераны обратились к властям с просьбой рассмотреть возможность проведения салюта в День Победы, организовали опрос, после чего врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев написал на своей странице в соцсети — «Салюту — быть».

Салют из раритетных пушек и полевой госпиталь

Более 2,2 тыс. военнослужащих и рекордное количество военной техники примут участие в Параде Победы в Екатеринбурге . Впервые здесь увидят армейские мотовездеходы АМ-1, которые стоят на вооружении подразделений специального назначения, новую модификацию бронеавтомобилей «Тайфун-К», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха». Шесть раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, которые выпустили в 1941 году и были самым массовым орудием в истории мировой артиллерии, обеспечат праздничный салют в центре Екатеринбурга: они дадут 30 залпов. «Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из 450 салютных изделий типа „Фиалка“, „Вега“ и „Ассоль“, — уточнили в пресс-службе Центрального военного округа.

Тюмени запланирован заплыв „моржей“, в нем участвуют более 40 человек от шести до 79 лет. Также жителям города предлагают отжаться за каждый день Великой Отечественной войны — 26 663 раза — в рамках ежегодного флешмоба „Отожмись за Победу“.

Пензенские альпинисты совершат восхождение на Эльбрус, где установят памятный знак с именами героев-пограничников, уроженцев Пензенского края. В Поволжье в Саратове , который в годы войны был городом-госпиталем, пройдет патриотическая акция „Вальс Победы“: десятки горожан разных возрастов станцуют вальс под песни военных лет. На Театральной площади в Нижнем Новгороде откроется фотовыставка „Светя другим — сгорая сам“, посвященная работе врачей во время Великой Отечественной войны. Здесь будет работать интерактивная зона „Полевой госпиталь“, которая воссоздает обстановку военной палатки-операционной времен войны.

В некоторых городах Поволжья 9 мая пройдут праздничные парады. В Казани в Параде Победы впервые примет участие техника военных лет, восстановленная силами Казанского танкового училища. Ижевский электромеханический завод „Купол“ представит военную технику, выпускаемую на заводе в разные годы — артиллерийскую пушку времен войны и современные зенитно-ракетные комплексы „Оса“ и „Тор“.

Знамя Победы и аэростат над морем

Ларнаки, Шеки, Батуми. В этом году также отмечают 75 лет со дня освобождения Северного Кавказа от немецких захватчиков. В Ставрополе героями парада Победы станут дети, одетые в военную форму 1940-х: „Наследники Великой Победы“ пройдут парадом вслед за ветеранами с ветками сирени в руках. В Железноводске пронесут знамя Победы, сшитое из лоскутов, на каждом из которых написано имя ветерана Великой Отечественной, после его вывесят на Пушкинской галерее. В акции приняли участие более 4 тыс. человек из городов России, а также Рима

В регионах округа традиционно пройдут военные парады. В Чечне впервые будут участвовать вооруженные тактические автовездеходы „Чаборз М-3“ и „Чаборз М-6“, разработанные в республике.

Для Севастополя 9 мая — также день освобождения города от фашистов в 1944 году. Впервые над Константиновской батареей и Севастопольской бухтой будет поднят гигантский аэростат „Россия“. На Приморском бульваре Севастополя можно будет написать „Письмо Победы“: в военной палатке связистка в форме Рабоче-крестьянской Красной армии предложит написать послание ветеранам на воссозданных открытках военных лет.

В крымской Феодосии пройдет акция „Кораблик Победы“ — ее придумала пятиклассница Екатерина Кимпинская, прадед которой Николай Прилуцкий сражался в Крыму и был удостоен звания Героя Советского Союза. Раньше на воду спускали тысячи бумажных корабликов с именами родственников— ветеранов, в этом году — всего пять корабликов длиной 40 см в память о бойцах-участниках Керченско-Феодосийской десантной операции, одной из наиболее масштабных за все время войны.

С большим размахом День Победы отметят в Волгограде (прежде Сталинград), где произошел коренной перелом в войне. На скульптуру „Родина-мать зовет!“ и подпорную стену памятника-ансамбля „Героям Сталинградской битвы“ на Мамаевом кургане будет проецироваться видеоинсталляция: кадры военной хроники, фотографии памятников, посвященных Победе, из других городов России. В Краснодарском крае пройдут традиционные уличные кинопоказы, на которых будут транслировать военные фильмы.

Легендарный Ил-2 и масштабный парад в Петербурге

В День Победы над центром Ярославля пролетит штурмовик Ил-2 — один из двух в мире действующих экземпляров. В 1943 году самолет получил сильные повреждения в воздушном бою, пролежал на дне озера Кривое в Мурманской области до 2012 года. В Туле праздничную программу под открытым небом подготовил местный цирк, она посвящена артистам — участникам войны: здесь проведут концерты, детские конкурсы, покажут фильмы о военных бригадах цирковых артистов.

На Северо-Западе в городе-герое Мурманске парад откроет танк Т-34, также будет присутствовать „Шерман“ — основной американский средний танк периода Второй мировой, поступавший в СССР по ленд-лизу. В Псковской области , которая в годы войны находилась в оккупации, байкеры преодолеют 90 км по маршруту Псков Печоры . По пути следования мотоциклисты почтут память павших воинов и возложат цветы к братским могилам в деревнях региона.

Масштабным будет празднование в Санкт-Петербурге. В параде на Дворцовой площади примут участие свыше 4,5 тыс. человек, в этом году он будет более масштабным и продолжительным, чем в предыдущие годы, он продлится 1 час 10 минут. В торжествах задействуют 129 единиц военной техники, в том числе образцы вооружения времен войны.

Калининградской области торжества завершатся 30 залпами артиллерийского салюта, звуковое сопровождение которого обеспечат пушки ЗИС-3, штурмовавшие Кенигсберг и до сих пор остающиеся в строю.

Вернулись в строй

Одним из главных событий празднования Дня Победы в последние годы стала акция „Бессмертный полк“. Сейчас она проходит в самых отдаленных уголках России и по всему миру. Например, на острове Ольхон на Байкале в акции в этом году участвуют практически все местные жители. Традиционно возглавляет шествие 96-летний ветеран Алексей Копылов, который служил связистом, прошел бои под Смоленском, участвовал в освобождении Белоруссии , взятии Кенигсберга и Пилау.

Впервые свою колонну сформируют оленеводы в Салехарде : во главе колонны встанет вожак в военной форме или в малице — национальной одежде из оленьей шкуры, а рядом будет вести оленью упряжку. Акция пройдет в память об оленно-транспортных батальонах, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли Красной армии оружие и боеприпасы, вывозили раненых с линии фронта.

Плохой погоды не бывает

В большинстве регионов 9 мая синоптики ожидают дожди, а местами даже снег и град. Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском и Ставропольском краях, в республиках Северного Кавказа, сообщили ТАСС в центре погоды „Фобос“. Также дожди ожидаются на Урале, на Алтае утром — дожди с мокрым снегом. Кратковременные дожди пройдут в Приморье, при этом воздух прогреется 19 градусов.