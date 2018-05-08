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Председатель избиркома Биробиджана ушла в отставку
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Председатель избиркома Биробиджана ушла в отставку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Председатель территориальной избирательной комиссии Биробиджана Юлия Моисеева ушла в отставку. Она занимала эту должность меньше трех лет.
Моисеева ушла в отставку по собственному желанию и без объяснения причин, сообщает ИА EAOMedia. Корреспондентам издания не удалось до нее дозвониться.
Заявление Моисеевой о досрочном сложении полномочий было рассмотрено и удовлетворено вчера на заседании областного избиркома. Сейчас обязанности главы комиссии исполняет ее заместитель.
В августе состоятся довыборы в городскую Думу. К этому времени будет назначен новый председатель.
Пoстоянное местo рабoты Юлии Мoисеевой — Бирoбиджанский oбластной кoлледж культуры. Она занимает там дoлжность заместителя директoра по вoспитательной и oрганизационной рабoте.
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