Председатель избиркома Биробиджана ушла в отставку

Председатель территориальной избирательной комиссии Биробиджана Юлия Моисеева ушла в отставку. Она занимала эту должность меньше трех лет.

Моисеева ушла в отставку по собственному желанию и без объяснения причин, сообщает ИА EAOMedia . Корреспондентам издания не удалось до нее дозвониться.

Заявление Моисеевой о досрочном сложении полномочий было рассмотрено и удовлетворено вчера на заседании областного избиркома. Сейчас обязанности главы комиссии исполняет ее заместитель.

В августе состоятся довыборы в городскую Думу . К этому времени будет назначен новый председатель.

Пoстоянное местo рабoты Юлии Мoисеевой — Бирoбиджанский oбластной кoлледж культуры. Она занимает там дoлжность заместителя директoра по вoспитательной и oрганизационной рабoте.