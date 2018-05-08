Как новый закон о садоводстве и огородничестве решит проблемы курских дачников

Известно, что нормы, касающиеся жизни садовых и дачных товариществ, давно устарели и вошли в противоречие с современными кодексами. Разговоры о новой дачной «конституции» шли несколько лет, текст неоднократно переписывался. В итоге появился закон №217 от 20 июля 2017 г. «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

Что за новая жизнь ждёт садоводов, правда ли, что теперь садоводческих кооперативов не будет? На этот и другие вопросы отвечает председатель профсоюза садоводов города Курска Курской области , председатель садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Биолог» Богдан Залужный.

Кооперативов не будет

— Первое изменение касается кооперативов. Действительно, их больше не будет. Останутся лишь садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества (дачных товариществ не будет). Всевозможных кооперативов, партнёрств и т. п. по новому закону не предусмотрено. С 1 января 2019 года СНТ и ОНТ (огородническое некоммерческое товарищество) являются видом товарищества собственников недвижимости.

Основное, что необходимо знать курянам: на участке в садоводческом товариществе можно строить жилой дом, а в огородническом — только хозпостройки типа сарайчика либо вагончика-бытовки для инвентаря и прочей утвари. Впрочем, раньше так и было. Разница в том, что большей части садово-дачных объединений теперь придётся переоформлять документы и преобразовываться из «дачников» в «садоводы» или из кооперативов — в товарищества. Данное бумаготворчество не коснётся обычных дачников, это головная боль председателя и правления товарищества.

— Можно ли по новому закону в садоводствах строить жилые дома, пригодные для проживания круглый год?

— В законе теперь записано, что садовый дом может быть признан жилым домом. Жилой дом — это полноценный дом для круглогодичного проживания, где, в том числе, разрешается прописаться. Наконец-то законодательно признаётся, что в садовом товариществе можно жить постоянно, а не только ездить туда на выходные. К сожалению, в законе не уточняется, что нужно для того, чтобы садовый дом признали жилым. Записано только, что порядок перевода садового дома в жилой и обратно должен быть дополнительно уточнён правительством. Т.е. ещё нужны подзаконные акты.

Вступительные взносы отменили

— Будут ли урегулированы или ограничены правила сбора членских взносов? Может ли любой член товарищества потребовать финансовый отчёт о расходах денег?

— Раньше взносы внутри садовых товариществ в основном регламентировались только их уставом. На практике же деньги можно было собирать на что угодно. Теперь этот вопрос урегулирован законом, тратить их на что попало нельзя.

Взносы в товариществе будут только двух видов — членские и целевые, при этом производить оплату взносов необходимо на расчётный счёт (СНТ, ОНТ). Вступительных взносов не будет. Размер каждого из этих видов будет определяться на основании финансово-экономического обоснования, утверждённого общим собранием членов товарищества. В законе есть и конкретный список целей, на которые могут быть потрачены взносы.

Любой член товарищества, даже тот, кто пропустил отчётное собрание, может ознакомиться с финансово-экономическим обоснованием, бухгалтерскими отчётами и убедиться, что средства пошли на целевые нужды. Также он имеет право затребовать персональную копию этих и других документов товарищества. Эта процедура платная, но она не должна превышать стоимости изготовления копий, т.е. быть разумной.

Индивидуалы платят, как все — Будет ли урегулирована новым законом давняя и острая проблема с индивидуалами — теми гражданами, у которых есть участки на территории СНТ, но которые в члены этого самого товарищества в силу разных причин не вступали?

— К счастью, законодатели прислушались к нашим сигналам. Теперь закон обяжет их оплачивать все работы по содержанию и ремонту общего имущества товарищества, а также по управлению товариществом. Согласно новому закону, годовая плата для не членов СНТ должна будет равняться сумме членских и целевых взносов, которые платят члены товарищества. Тех, кто раскошеливаться не захочет, заставят через суд, и это будет справедливо, ведь индивидуалы пользуются общим имуществом наравне со всеми.

— Появятся ли у не членов СНТ дополнительные права?

— Да. Владелец участка, который не является членом товарищества, будет иметь право принимать участие в собраниях и даже голосовать по ряду вопросов. Главное, в чём остаются ущемлены права индивидуалов, — они не смогут принимать участия в выборах председателя товарищества и членов правления. Кстати, теперь органы управления товариществом избираются на срок до 5 лет, а не на 2 года, а сроки полномочий регламентируются уставом (СНТ, ОНТ).

Скважины — в законе

— Острый вопрос для всех курских товарищества — это вода. Точнее, её оформление, получение лицензий и прочая бюрократия. Что по этому поводу говорится в новом законе?

— Любыми скважинами на территории садоводческих и огороднических товариществ (как для личных, так и для общих нужд) можно будет пользоваться без всяких экспертиз и согласований до 1 января 2020 г. (потом обещают разработать упрощённый порядок регистрации). Но не стоит выжидать до последнего с оформлением, ведь в соответствии с ч.1 ст. 7.3 КОАП пользование недрами без лицензии влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 8 тысяч до 1 миллиона рублей!

Если честно, то скважины до нового закона обычно ни с кем не согласовывались, но контролирующие органы периодически поднимают по этому поводу шум.

Причина их претензий в том, что некоторые «общественные» скважины, снабжающие водой целые товарищества, по своим параметрам действительно подпадают под лицензирование (на скважину для индивидуального пользования лицензия и сейчас не нужна). Процедура эта дорогостоящая и очень долгая и трудоёмкая. А садоводство — это вам всё-таки не водоканал, возможности не те. Теперь от этой головной боли садовые и огороднические товарищества будут избавлены.

— В каких случаях нужно оформлять лицензию на добычу воды и где это делают?

— Получение лицензии зависит от того, сколько в сутки воды потребляет ваше СНТ или ОНТ. Если объём добычи подземных вод составляет менее 500 кубических метров в сутки, то лицензия на право добычи подземных вод выдаётся департаментом экологической безопасности и природопользования Курской области.

Если же объём добычи свыше 500 кубов, лицензия выдаётся отделом геологии и лицензирования по Белгородской и Курской областям департамента по недропользованию по ЦФО.

Также хочу добавить, что если в товариществе суточный объём водопотребления составит более 100 кубических метров в сутки, то по условиям пользования недрами СНТ или ОНТ в обязательном порядке выполняют оценку запасов подземных вод и технический проект водозабора, а эти процедуры очень дорогостоящие.

— Когда начнёт работать новый закон?

— Пункт про скважины уже вступил в силу сразу после официального опубликования закона летом прошлого года. Все остальные положения начнут действовать с 1 января 2019 года. Такой долгий переходный период наши законодатели дали для того, чтобы правительство могло принять нужные подзаконные акты, а садовые и дачные объединения без спешки разобрались бы с документами и подготовились к новым правилам и нормативам.

Валерий Денисов

СНТ превращается в ТСЖ Садовое товарищество вправе превратиться в товарищество собственников жилья (ТСЖ), если оно находится внутри населённого пункта и у всех садоводов на участках оказались жилые дома (по сути, дачники при этом перестают быть дачниками, а становятся жителями посёлка, деревни или даже города — вероятный вариант для СНТ им. Симиренко возле автовокзала Курска).

Участки могут забрать

За нецелевое использование земли (не обрабатывается, строений не возводят), а также за неуплату членских и целевых взносов участок у нерадивого собственника могут отобрать по решению суда.

Согласно ч. 2 ст. 47 закона №66 –ФЗ от 15.04.1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» садовод, огородник или дачник может быть лишён прав собственности, земельного участка за умышленные или систематические нарушения, предусмотренные земельным законодательством. Данное правило продолжает действовать и при новом законе о садоводах.

К сведению, подобные случаи законного «раскулачивания» в практике уже есть.