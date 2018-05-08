В Беларуси проживают 8412 ветеранов Великой Отечественной войны

"Время неумолимо, и по состоянию на 1 апреля 2018 года в нашей стране проживали 8412 ветеранов Великой Отечественной войны, из них непосредственно участников — 4006. Только за 2014-2017 годы ветеранов стало на 13 тыс. меньше. Средний возраст — 95-96 лет, самые молодые — 86-87 лет. Это были юные партизаны и подпольщики", — привел цифры А. Румак.

В Беларуси для ветеранов законодательством предусмотрен ряд льгот и социальных услуг. —0—