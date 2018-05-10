Ржеву передан мемориальный комплекс воинам-казахстанцам, погибшим в Великую Отечественную войну

Тверской области состоялась торжественная церемония по передаче городу Ржеву отреставрированного памятника «Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад». Предварительно мемориал прошёл полную реставрацию.

Мемориальный комплекс воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Ржевском плацдарме, был торжественно открыт в Ржеве 12 декабря 2010 года. Мемориал воздвигнут по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в рамках празднования 65-летия Великой Победы.

Мемориал представляет собой гранитную стену длиной 27 метров и высотой около четырёх с надписью «Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев». В правой части стены — панно с картой Казахстана, на которой отмечены города Алма-Ата (Алматы) и Актюбинск (Актобе), где в 1941 году формировались обе бригады, а также нынешняя столица республики — Астана . На установленных перед стеной плитах начертаны имена 10 тысяч воинов.

Названные стрелковые бригады сражались под Ржевом и Вязьмой , Оленино и Белым. В ноябре 1942 года обе стрелковые бригады в составе 39-й армии Калининского фронта принимали участие в операции «Марс», потеряв в боях более 80% личного состава.

В текущем году на средства Казахстана была проведена полная реставрация мемориала, которая началась в феврале. Накануне Дня Победы состоялась торжественная церемония передачи мемориального комплекса городу Ржеву.

Посол Казахстана в РФ Имангали Тасмагамбетов выразил благодарность руководству Тверской области за работу по увековечиванию и сохранению памяти о погибших героях.

В свою очередь, сенатор Андрей Епишин отметил, что под Ржевом воевали люди многих национальностей, и их потомки помнят, какой ценой досталась Победа.

«Для меня передача мемориального комплекса памяти воинов-казахстанцев городу Ржеву вдвойне важна и значима. И для России, и для Казахстана взаимодействие в вопросах патриотического воспитания, совместные поисковые мероприятия — это прочные основы для сотрудничества. Со своей стороны мы готовы всячески содействовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими странами», — заключил парламентарий.

В этом году под Ржевом пройдёт третья ежегодная международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт», постоянными участниками которой являются представители Казахстана.