Координаты памяти: в Ярославле создадут электронную карту воинских могил

ЯРОСЛАВЛЬ , 8 мая — РИА Новости Екатерина Абрамова . Лезть сквозь бурелом или идти по болоту среди змей — ради того, чтобы точно узнать координаты могилы солдата, а потом нанести данные на электронную карту. Это уникальный проект, и реализуют его волонтеры Ярославской области . Как они это делают и почему поиск захоронений — часто большая проблема, рассказал РИА Новости один из авторов проекта, руководитель местного отделения Общероссийского народного фронта, ветеран войны в Афганистане Игорь Ямщиков.

Точки на карте

Идея наносить на электронную карту так называемый геопортал региона — условные обозначения воинских мемориалов по их точным географическим координатам — родилась у членов региональной Общественной палаты в 2015 году, накануне 70-летия Победы. Проект назвали «Воинские мемориалы на электронной карте Ярославской области», региональные власти его одобрили. По словам одного из создателей проекта Игоря Ямщикова, всего таких объектов в регионе больше тысячи.

"Воинские мемориалы подразделяются на три группы. Первая — это воинские захоронения: мемориалы либо одиночные памятники, где реально лежат захороненные люди. Это афганцы, чеченцы, воины Великой отечественной войны, которые погибли во время боевых действий", — объясняет Ямщиков.

Вторая группа — военные мемориальные объекты: мемориальные доски, памятники в виде техники, обелиски, скульптуры. Третья — могилы Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров Ордена Славы.

"В других регионах есть проекты, подобные нашему. Но наше ноу-хау не только в точном замере географических координат, но и в том, что мы вносим на карту могилы героев, умерших в мирное время. Но мы считаем, что имена этих людей, отмеченных государством за особые заслуги перед отечеством, героев, которыми мы гордимся, должны быть увековечены, а могилы не забыты", — сказал Ямщиков.

Участники проекта «Воинские мемориалы на электронной карте Ярославской области» у братской могилы шуйских граждан, погибших 13 октября 1941 года при бомбардировке эшелона, поселок Лом Точность данных

Сначала он и его соратники пытались увлечь своей идеей районные власти: просили нанести на карту мемориалы, которые находятся на их территории. Но чтобы сделать это, нужно выезжать к захоронениям с современными гаджетами и определять координаты на месте. Не все чиновники могли найти время на поездки. Как позже обнаружил Ямщиков, некоторые обозначения были нанесены на карту некорректно.

Так, однажды он обнаружил значок могилы погибшего в Чечне бойца, награжденного орденом Мужества, на середине сельского пруда в одной из деревень Гаврилов-Ямского района. Значок мемориала в парке Победы в северном районе Ярославля, Брагино, поставили на территории радиозавода, а значок памятника погибшим заводчанам, который установлен на территории бывшей фабрики «Красный маяк», на карте оказался прямо на проезжей части Октябрьской площади.

"Смотришь на карту, вроде все нормально, но когда начинаешь увеличивать изображение, оказывается, что многие мемориалы, нанесенные без выезда на места и точного замера координат, располагаются где-то на дорогах, на крышах домов, вообще в каких-то непонятных местах", — объясняет Ямщиков.

"Кто-то скажет — мол, мужики, да слава богу, что вообще не забыли, на карту нанесли, помнят. Но я считаю, что когда мы говорим о людях, погибших за свою страну, защищавших свое Отечество, такой приблизительный подход не годится", — уверен он. Поэтому общественники взяли проект в свои руки. Сейчас замером координат мемориалов занимаются в основном представители ветеранского сообщества области.

Экспедиция в рамках проекта «Воинские мемориалы на электронной карте Ярославской области»

Памятники в лесу

За последние полтора года Ямщиков — один или с коллегами — посетил более 600 объектов в регионе. Он использует планшет с приложением для определения географических координат. Каждая поездка, по его словам, целое приключение.

У железнодорожной станции Лом в Рыбинском районе, в 50 метрах от железнодорожного полотна, стоит небольшой железобетонный памятник в виде пирамиды. Надпись гласит: «Братская могила шуйских граждан, погибших 13 октября 1941 года». В тот солнечный и тихий, по воспоминаниям очевидцев, день студенты и педагоги Шуйского учительского института и Индустриального техникума, а также рабочие и служащие из Ивановской области ехали помогать в возведении укреплений вокруг Ленинграда . Начался вражеский налет. Фашисты сбрасывали бомбы на поезд, стреляли в убегающих людей. Погибли более 80 человек, около 600 человек были ранены. Этот мемориал активисты впервые посетили год назад.

"Мы когда туда сходили, у меня ступни болели, наверное, месяц. Потому что мы все время шли по гравию вдоль рельсов. Поезда идут, мы спускаемся с насыпи, опять поднимаемся. Другого пути нет, слева и справа болото. Сначала думали, что съездим туда зимой на снегоходах, но там непроходимый лес. В такой чащобе памятник! Нам местные власти рассказали, что от станции Лом где-то километр идти. Мы прошли этот километр — памятника нет. Еще прошли километр — нет памятника. Еще метров 400-500 — и вот, нашли", — рассказывает Ямщиков.

Разбитый эшелон

Накануне Дня Победы Ямщиков месте с единомышленником, ветераном-десантником Вадимом Грачевым отправились в Некоузский район, один из самых удаленных в области. За день они преодолели более 500 километров на машине, еще около 15 километров прошли пешком по бездорожью и болотам.

"Братская могила в окрестностях станции Пуршево, практически на границе с Тверской областью , потрясла нас особенно. Гигантская воронка не оставляла сомнений в печальной судьбе наших 19 воинов, находившихся в это время в эшелоне на Пуршевском полустанке осенью 1941 года", — рассказывает Ямщиков.

Памятник находится в полутора километрах от железнодорожной станции Пуршево. Некоузский район несколько раз подвергался бомбардировкам во время Великой Отечественной войны, и случай в Пуршево — один из самых трагичных.

Учитель местной школы Ирина Макарычева написала в своей статье, опубликованной на сайте «Карта памяти»: эшелон с ранеными солдатами и мирными жителями следовал из фронтовой зоны в город Рыбинск и попал под бомбардировку. Жители соседней деревни Калиновцы стали очевидцами событий: люди выскакивали из горящего состава и прятались в посадках деревьев вдоль железнодорожного полотна. Другие бросились в колхозный погреб, служивший бомбоубежищем.

"Одна девочка очень плакала и уговаривала мать спрятаться в погребе, но мать не соглашалась. Тогда девочка, движимая страхом, вырвалась из рук матери и самовольно перебежала из посадок в погреб. В ту же минуту туда попала авиационная бомба и разметала погреб на кусочки: погибли все, кто в нем находился, в том числе и безымянная девочка", — пишет Макарова.

Ямщиков и Грачев благоустроили территорию братского захоронения: обрезали сухую траву, положили цветы, зажгли поминальную свечу. Напоследок сфотографировали объект и измерили координаты для нанесения на карту.

Лабиринт кладбища

По словам Ямщикова, иногда найти захоронение даже на кладбище оказывается очень непросто.

"Как-то я поехал навестить могилы наших молодых ребят. Первой была могила сержанта Михаила Гуляева поселке Семибратово . Миша погиб на Северном Кавказе. У могилы есть учетная карточка, где прописано, где находится памятник. Есть и схема. Казалось бы, все хорошо, но могилу по этой схеме просто не найти. Я искал часа полтора, а кладбище небольшое. Все проходил, и так и этак. Нет могилы. Жара, крапива. Ограды высокие. Деревенские кладбища — как лабиринт. К счастью, в итоге нашел", — сказал Ямщиков.

"Следующим у меня был другой мальчишечка, афганец Юра Кукин. Я помнил эту могилку, я был на ней. Но приезжаю — не могу найти никак. Я везде был, хуже Петровского кладбища реально нет. Запутанное! Чтобы попасть в определенное место, надо полкладбища обойти, потому что крапива, поваленные деревья, реально бурелом, высокие ограды. Я потратил еще полчаса, я отчаялся", — вспоминает он.

Ямщиков уже собирался уехать ни с чем, но тут ему на глаза попалась нужная могила. Правда, ее было не узнать, потому что памятник заменили.

"Естественно, я замерил координаты и нанес их на карту. Чтоб больше никто не мучился, как я, и мог бы найти эти могилы и помянуть ребят", — говорит он.

Чтобы помнили

Ямщиков надеется, что в будущем геопортал станет полной базой данных всех воинских мемориалов региона. Любой желающий сможет виртуально навестить памятник, получить информацию о нем и посмотреть актуальные фото, а если захочет увидеть его вживую — точные координаты помогут построить маршрут. Особенно это важно, считает он, для сослуживцев погибших, их родственников, находящихся далеко от места захоронения, а также для организаторов и участников памятных мероприятий.

"Как-то накануне 9 мая ко мне обратились члены одной партии. Сказали, что хотят взять шефство над несколькими могилами Героев Советского Союза, просили посоветовать памятники. А я им посоветовал поискать такие памятники на геопортале. В итоге они выбрали, облагородили несколько мемориалов. Хорошее дело", — рассказывает Ямщиков.

Но главной задачей электронной карты Ямщиков считает сохранение памяти для будущих поколений.

"Вот будет, например, 50 лет вывода советских войск из Афганистана, нужно будет найти могилы бойцов, благоустроить. А афганцев-то уже никого не будет в живых, и их родителей, конечно, тоже. Сменятся люди во власти, в военкоматах тоже будут другие руководители. Как выполнять задачу? А у нас есть все данные. И спокойно по координатам можно к каждому памятнику дойти. То, что мы сейчас делаем, останется после нас — вот, что важно", — уверен Ямщиков.