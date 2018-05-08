Саратовцы присматриваются к бункерам

Специально оборудованные помещения для защиты людей от снарядов, пуль и других опасностей находятся в Саратове в удовлетворительном состоянии. Так, житель города Дмитрий Воскресенский провел своеобразную ревизию таких убежищ и отметил, что у нас есть хорошие бункеры. Саратовец сделал своеобразный фотоотчет, на котором представлен запасной пункт управления одного из районов. Судя по обстановке, сделан он был еще в советское время и до сих пор находится в удовлетворительном состоянии.

«За десятки лет убежище не утратило свой статус, и в данный момент пригодно для принятия укрываемых. Класс гражданской обороны увешан плакатами, за витринами имеются образцы средств защиты дыхательный органов. Отопление, горячая вода, старенький но надежный ремонт. Дизельная установка в отличном состоянии, проверяется и готова к запуску в любой момент. Знайте люди, что есть у нас хорошие убежища!» — подытоживает Дмитрий Воскресенский. Однако точную локацию бункера саратовец не указал, оставив место в секрете.

В то же время скептики отмечают в комментариях к посту, размещенному в группе «Типичный Саратов» в соцсети «ВКонтакте», что обычных бомбежек уже не будет, так как формат обычной войны сменился. Если предположить вероятность ядерного удара, то пережить его в подобном схроне можно, но возникает вопрос: а дальше что?…

Фото: Дмитрий Воскресенский