Отреставрированный памятник строителям мирной жизни открыли в Красноярске 

В Ленинском районе на мемориальном комплексе в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района открыли отреставрированный памятник красноярцам-строителям послевоенной мирной жизни.
Скульптура — женщина с ребёнком, держащая в руке голубя — долгое время находилась на территории заброшенного Химкомбината и пришла в негодность. Но её отреставрировали и перенесли на территорию напротив «Красмаша», где она стала частью мемориального комплекса, который был открыт к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержки красноярского мецената Хазрета Совмена.