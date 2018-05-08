Отреставрированный памятник строителям мирной жизни открыли в Красноярске

В Ленинском районе на мемориальном комплексе в честь боевых и трудовых подвигов жителей Ленинского района открыли отреставрированный памятник красноярцам-строителям послевоенной мирной жизни.