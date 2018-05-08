Ещё
Без инъекций и боли: новая эффективная процедура против целлюлита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Без инъекций и боли: новая эффективная процедура против целлюлита 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Специальный корреспондент BeautyHack Ольга Иванова попробовала процедуру для коррекции фигуры на аппарате Duolith в клинике Telo’s Beauty (@telosbeautyclub) и рассказала, почему она идеальна для тех, кто борется с целлюлитом, боится дискофморта иболи во время сеанса и не готов прибегать к инъекционным методикам.
Несколько лет назад я похудела на 20 кг, но, к сожалению, избавиться от целлюлита одним спортом и правильным питанием оказалось невозможно. Кожа в зоне ягодиц и галифе перестала быть упругой, появились неровности. Прибегать к инъекционным методикам в 23 года не хочется, поэтому решила попробовать аппаратные. Свою проблему доверила клинике Telo’s Beauty, которая существует уже более десяти лет и считается почетным членом российских и европейских обществ и ассоциаций эстетической медицины. Главная особенность клиники — специализация на малоинвазивных техниках без хирургического вмешательства — то, что мне было надо. Лечение здесь базируется на принципе комплексного омоложения и оздоровления организма. Кстати, именно в этой клинике впервые в России начали использовать уникальную камеру сенсорной депривации (флоат-камеру) и лазеры Fraxel. Я отправилась в клинику, которая находится в 10-15ти минутах ходьбы от станции метро 1905 года на Шмитовском проезде. Первое, на что обратила внимание, — интерьер: когда заходишь, нет ощущения, что пришел в больницу, а это нередко бывает, когда оказываешься в клинике (у меня такой интерьер часто навевает панику).
В Telo’s Beauty очень комфортно и уютно: модные красные кресла необычной формы, стены нежно-бирюзового цвета, стойка регистрации с мраморным покрытием, приглушенный свет, интересные люстры — у меня создалось впечатление, что пришла в спа.
После того, как заполнила анкету и ознакомилась со списком противопоказаний, меня проводили в кабинет.
Галина Владимировна Бойко — кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт с 15-ти летним стажем. Уверена, многие со мной согласятся: когда идешь на процедуру, связанную с телом, очень многое зависит от врача. Если вы «сошлись», все пройдет отлично. Если нет, будет некомфортно и сложно (особенно если во время сеанса допускаются болевые ощущения). Мне повезло: Галина Владимировна очень располагает к себе, сразу же рассказала про аппарат, какие насадки будут использоваться, какие из них могут доставить небольшой дискомфорт и каких результатов ждать.
Мы выбрали процедуру на аппарате Дуолит (Duolith). «Он помогает человеку бороться с целлюлитом, устраняет застой лимфы, улучшает рельеф и эластичность кожи», — пояснила Галина Владимировна. «Аппарат работает за счет акустических волн, которые создаются посредством комбинации двух аппликаторов радиального (D-ACTOR) и планарного (C-ACTOR) типов. Акустические волны, проникая в кожу и подкожно-жировой слой, увеличивают проницаемость клеточных мембран и высвобождают содержимое из клеток. Продукты метаболизма, накопленные в межклеточном пространстве, выводятся с помощью кровеносной и лимфатической систем. В результате происходит уменьшение в объеме от 2,5 до 6 см и выравнивается рельеф кожи. Дополнительные источники энергии, полученные в результате активации жировых клеток, устраняются обильным питьем».
Самое важное, что меня, трусиху, всегда волнует — каких ощущений ждать во время процедуры и будет ли больно. Галина Владимировна ответила, что процедура достаточно комфортная — даже можно сказать, безболезненная. На контактную поверхность наносится гель (он немного холодный), а дальше в игру выступают два аппликатора: «Первый, радиальный, работает достаточно шумно, не пугайтесь!», — предупредила Галина Владимировна. — «Глубина проникновения акустических волн — до 3-5 см. В целом, дискомфорта быть не должно».
По звуку работает как дрель, но ощущения, что ваше тело «сверлят», разумеется, нет. Мне наоборот понравилось воздействие аппарата — напомнило массаж средней интенсивности. Я в свое время проходила курс лимфодренажного — он ощущался менее комфортно, чем Дуолит. Если во время лимфодренажного массажа ощущаешь дискомфорт, здесь он и вправду отсутствует. А для меня, человека с низким болевым порогом и паническим страхом к уколам и лазерам, это настоящая находка.
В течение 7-10 минут Галина Владимировна проходит данным аппликатором по внутренней и внешней поверхности бедра и ягодицам, после чего повторяет все то же самое, только с другим аппликатором.
«Берем теперь сфокусированный аппликатор. Здесь глубина проникновения акустической волны достаточно глубокая — до 5-6 см — то есть мы проникаем в толщину всего подкожного жирового слоя, усиливая все обменные процессы», — комментирует Галина Владимировна. «По ощущению будет помягче, человек не чувствует такого механического воздействия, как от предыдущей насадки, слышны только легкие щелчки на поверхности». С этой насадкой действительно не ощущаешь ничего, кроме легкого умеренного надавливания на тело. О дискомфорте и боли можно даже не думать.
Как быстро заметен эффект от процедуры на аппарате Duolith? Если говорить об уменьшении в объемах, то лимфодренажный эффект получаете уже с третьей процедуры, хотя бывают пациенты, которые ощущают разницу после первого сеанса. «Улучшение рельефа кожи, конечно, возникнет не сразу, это растянуто по времени, и окончательный результат человек получит через 2-3 месяца после окончания курса», — предупредила Галина Владимировна.
Кстати, важный нюанс: аппарат дает пролонгированный эффект, поэтому спустя пару месяцев после всех сеансов вы увидите, что результат стал более заметным. Курс можно повторять два раза в год. Количество процедур индивидуально, но минимально — 8-10 на один курс, по две в неделю.
Противопоказания следующие: беременность, период лактации, сахарный диабет, наличие кардиостимулятора, операции на венах, флебит, глубокий тромбоз сосудов, воспалительные изменения в зоне проведения процедуры, онкологические заболевания. Процедуру можно проводит в области ягодиц, бедер, на животе и на руках. Первоначально пациент приходит на консультацию, собирается анамнез, выясняется, есть ли какие-то проблемы со здоровьем, которые обязательно учитываются при назначении курса. Если есть ограничения, то проводить процедуру в конкретной области не будут.
«Для лучшего эффекта я рекомендую сочетать курс Duolith с лимфодренажными процедурами — такими, как гидромассаж и талассотерапия. Регулярные занятия спортом и правильное питание всегда должны идти параллельно курсу — тогда и результат не заставит себя долго ждать», — советует Галина Владимировна.
Не совру, если скажу, что, когда встала с кушетки, визуально было заметно, что как будто бы немного «сдулась» в области галифэ. Мне понравилось то, что процедура в целом заняла не больше получаса (в нашем бешеном ритме жизни это и правда большой плюс, когда нужно успеть все и везде), не было никаких дискофмортных ощущений и боли. Обязательно пройду курс из десяти процедур для окончательной победы над целлюлитом!
Фото: Ася Забавская
BeautyHack.ru: последние новости
Что с вами будет: астрологический прогноз для всех знаков зодиака на май Астрологический прогноз: как сложится ваша неделя? Эволюция Анджелины Джоли: 10 лучших образов за 30 лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК564
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом385
Главным событием для рубля станет 12 мая28
Медведева отказались поддержать1371
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Новости партнеров
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение