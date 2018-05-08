Без инъекций и боли: новая эффективная процедура против целлюлита

Специальный корреспондент BeautyHack Ольга Иванова попробовала процедуру для коррекции фигуры на аппарате Duolith в клинике Telo’s Beauty (@telosbeautyclub) и рассказала, почему она идеальна для тех, кто борется с целлюлитом, боится дискофморта иболи во время сеанса и не готов прибегать к инъекционным методикам.

Несколько лет назад я похудела на 20 кг, но, к сожалению, избавиться от целлюлита одним спортом и правильным питанием оказалось невозможно. Кожа в зоне ягодиц и галифе перестала быть упругой, появились неровности. Прибегать к инъекционным методикам в 23 года не хочется, поэтому решила попробовать аппаратные. Свою проблему доверила клинике Telo’s Beauty, которая существует уже более десяти лет и считается почетным членом российских и европейских обществ и ассоциаций эстетической медицины. Главная особенность клиники — специализация на малоинвазивных техниках без хирургического вмешательства — то, что мне было надо. Лечение здесь базируется на принципе комплексного омоложения и оздоровления организма. Кстати, именно в этой клинике впервые в России начали использовать уникальную камеру сенсорной депривации (флоат-камеру) и лазеры Fraxel. Я отправилась в клинику, которая находится в 10-15ти минутах ходьбы от станции метро 1905 года на Шмитовском проезде. Первое, на что обратила внимание, — интерьер: когда заходишь, нет ощущения, что пришел в больницу, а это нередко бывает, когда оказываешься в клинике (у меня такой интерьер часто навевает панику).

В Telo’s Beauty очень комфортно и уютно: модные красные кресла необычной формы, стены нежно-бирюзового цвета, стойка регистрации с мраморным покрытием, приглушенный свет, интересные люстры — у меня создалось впечатление, что пришла в спа.

После того, как заполнила анкету и ознакомилась со списком противопоказаний, меня проводили в кабинет.

Галина Владимировна Бойко — кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт с 15-ти летним стажем. Уверена, многие со мной согласятся: когда идешь на процедуру, связанную с телом, очень многое зависит от врача. Если вы «сошлись», все пройдет отлично. Если нет, будет некомфортно и сложно (особенно если во время сеанса допускаются болевые ощущения). Мне повезло: Галина Владимировна очень располагает к себе, сразу же рассказала про аппарат, какие насадки будут использоваться, какие из них могут доставить небольшой дискомфорт и каких результатов ждать.

Мы выбрали процедуру на аппарате Дуолит (Duolith). «Он помогает человеку бороться с целлюлитом, устраняет застой лимфы, улучшает рельеф и эластичность кожи», — пояснила Галина Владимировна. «Аппарат работает за счет акустических волн, которые создаются посредством комбинации двух аппликаторов радиального (D-ACTOR) и планарного (C-ACTOR) типов. Акустические волны, проникая в кожу и подкожно-жировой слой, увеличивают проницаемость клеточных мембран и высвобождают содержимое из клеток. Продукты метаболизма, накопленные в межклеточном пространстве, выводятся с помощью кровеносной и лимфатической систем. В результате происходит уменьшение в объеме от 2,5 до 6 см и выравнивается рельеф кожи. Дополнительные источники энергии, полученные в результате активации жировых клеток, устраняются обильным питьем».

Самое важное, что меня, трусиху, всегда волнует — каких ощущений ждать во время процедуры и будет ли больно. Галина Владимировна ответила, что процедура достаточно комфортная — даже можно сказать, безболезненная. На контактную поверхность наносится гель (он немного холодный), а дальше в игру выступают два аппликатора: «Первый, радиальный, работает достаточно шумно, не пугайтесь!», — предупредила Галина Владимировна. — «Глубина проникновения акустических волн — до 3-5 см. В целом, дискомфорта быть не должно».

По звуку работает как дрель, но ощущения, что ваше тело «сверлят», разумеется, нет. Мне наоборот понравилось воздействие аппарата — напомнило массаж средней интенсивности. Я в свое время проходила курс лимфодренажного — он ощущался менее комфортно, чем Дуолит. Если во время лимфодренажного массажа ощущаешь дискомфорт, здесь он и вправду отсутствует. А для меня, человека с низким болевым порогом и паническим страхом к уколам и лазерам, это настоящая находка.

В течение 7-10 минут Галина Владимировна проходит данным аппликатором по внутренней и внешней поверхности бедра и ягодицам, после чего повторяет все то же самое, только с другим аппликатором.

«Берем теперь сфокусированный аппликатор. Здесь глубина проникновения акустической волны достаточно глубокая — до 5-6 см — то есть мы проникаем в толщину всего подкожного жирового слоя, усиливая все обменные процессы», — комментирует Галина Владимировна. «По ощущению будет помягче, человек не чувствует такого механического воздействия, как от предыдущей насадки, слышны только легкие щелчки на поверхности». С этой насадкой действительно не ощущаешь ничего, кроме легкого умеренного надавливания на тело. О дискомфорте и боли можно даже не думать.

Как быстро заметен эффект от процедуры на аппарате Duolith? Если говорить об уменьшении в объемах, то лимфодренажный эффект получаете уже с третьей процедуры, хотя бывают пациенты, которые ощущают разницу после первого сеанса. «Улучшение рельефа кожи, конечно, возникнет не сразу, это растянуто по времени, и окончательный результат человек получит через 2-3 месяца после окончания курса», — предупредила Галина Владимировна.

Кстати, важный нюанс: аппарат дает пролонгированный эффект, поэтому спустя пару месяцев после всех сеансов вы увидите, что результат стал более заметным. Курс можно повторять два раза в год. Количество процедур индивидуально, но минимально — 8-10 на один курс, по две в неделю.

Противопоказания следующие: беременность, период лактации, сахарный диабет, наличие кардиостимулятора, операции на венах, флебит, глубокий тромбоз сосудов, воспалительные изменения в зоне проведения процедуры, онкологические заболевания. Процедуру можно проводит в области ягодиц, бедер, на животе и на руках. Первоначально пациент приходит на консультацию, собирается анамнез, выясняется, есть ли какие-то проблемы со здоровьем, которые обязательно учитываются при назначении курса. Если есть ограничения, то проводить процедуру в конкретной области не будут.

«Для лучшего эффекта я рекомендую сочетать курс Duolith с лимфодренажными процедурами — такими, как гидромассаж и талассотерапия. Регулярные занятия спортом и правильное питание всегда должны идти параллельно курсу — тогда и результат не заставит себя долго ждать», — советует Галина Владимировна.

Не совру, если скажу, что, когда встала с кушетки, визуально было заметно, что как будто бы немного «сдулась» в области галифэ. Мне понравилось то, что процедура в целом заняла не больше получаса (в нашем бешеном ритме жизни это и правда большой плюс, когда нужно успеть все и везде), не было никаких дискофмортных ощущений и боли. Обязательно пройду курс из десяти процедур для окончательной победы над целлюлитом!