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В преддверие 9 мая работники МРСК Центра участвуют в благоустройстве
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В преддверие 9 мая работники МРСК Центра участвуют в благоустройстве 

АиФ 1 час назад
В «МРСК Центра» чтут подвиг героев, победивших фашизм. Регионы, где работает компания, были местом ожесточенных боев и ключевых сражений Великой Отечественной. Энергетики шефствуют над воинскими захоронениями, помогая проводить их благоустройство и поддерживать порядок и чистоту, а также обеспечивают электроснабжение строящихся и реконструируемых мемориалов и памятников. В преддверии 73-й годовщины Великой Победы эти работы проводятся в рамках историко-мемориального проекта МРСК Центра «Свет Памяти».
Специалисты липецкого филиала компании оборудовали внутреннюю подсветку музейного павильона мемориального комплекса «Тербунский рубеж». Комплекс расположен в Тербунском районе Липецкой области, где в 1942-1943 годах развернулось одно из решающих сражений Великой Отечественной. Помимо этого, энергетики провели реконструкцию наружного освещения мемориала. «Работа в музее „Тербунский рубеж“ помогла нам ощутить причастность к чему-то важному и значимому. Это — наш вклад в сохранение для следующих поколений памяти о наших самоотверженных дедах и отцах, освободивших Родину от фашизма», -подчеркнул начальник Тербунского РЭС филиала «Липецкэнерго» Алексей Носов.
Сотрудники филиала «Белгородэнерго» обеспечили освещение реконструированного памятника командиру 2-го батальона 1032 стрелкового полка 293 стрелковой дивизии кавалеру ордена Красного Знамени старшему лейтенанту Владимиру Башкатову, геройски погибшему 12 июня 1942 года в боях за освобождение от фашистов Шебекинского района. Для этого энергетики проложили 60 метров кабельной линии электропередачи и смонтировали на прилегающей территории опоры с энергосберегающими светильниками и прожекторами. Открытие обновленного мемориала состоится в преддверии 9 Мая при участии ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, белгородские энергетики приняли участие в сооружении декоративной подсветки и благоустройстве мемориала советским воинам, погибшим при освобождении села Айдар Ровеньского района.
Более 30 памятников и захоронений в канун Дню Победы благоустроили работники филиала «Курскэнерго». В их числе — памятник легендарному летчику, трижды Герою Советского Союза Ивану Кожедубу в Медвенском районе, где в годы войны находился военный аэродром 240 истребительного полка 2 воздушной армии. А также установленный в Поныровском районе памятник саперам 1-й гвардейской инженерной бригады, погибшим в ходе Курской битвы и братская могила бойцов 303-ей стрелковой дивизии и 849-го стрелкового полка, освобождавших в 1943 году Обоянский район. Целый ряд братских захоронений привели в порядок их коллеги из филиала «Тверьэнерго» — такие мероприятия прошли во всех районах электрических сетей. В частности, члены Совета молодежи Тверьэнерго провели субботник на мемориальном комплексе в деревне Шульгино Калининского района, где в братской могиле захоронены бойцы 357 стрелковой дивизии 1190 стрелкового полка, 151 батальона связи и 220 сапёрного батальона. Энергетики очистили от мусора прилегающую к памятному месту территорию, выправили и покрасили ограду, выровняли и покрасили бордюры мемориала, после чего возложили венок в память о павших защитниках Отечества.
«Очень важно, что молодежь уважает память о старшем поколении. Искренне благодарим совет молодежи Тверьэнерго за их инициативу» — отметил заместитель главы администрации муниципального образования «Калининский район» Евгений Чемодуров. А представители совета по работе с молодежью филиала «Смоленскэнерго» второй год подряд стали инициаторами благоустройства территории места первого захоронения Героя Советского Союза партизана-подрывника Владимира Куриленко в деревне Выставка Демидовского района.
Работники тамбовского филиала МРСК шефствуют над мемориалом воинам, павшим в годы войны, в селе Ковылка. Здесь установлены бюсты фронтовиков — уроженцев этих мест: единственного среди ковыльцев полного кавалера ордена Славы Михаила Абрамова и Героя Советского Союза Александра Сурова. Монумент был построен на благотворительные средства, при активном содействии работников Кирсановского РЭС Тамбовэнерго. В преддверии праздника они совместно с представителями Совета по работе с молодежью, при поддержке администрации Ковыльского сельсовета Кирсановского района и учащихся Ковыльской школы привели в порядок прилегающую к памятнику территорию, обновили надписи на монументе, покрытие стелы и бюстов, опилили старые деревья и высадили 30 декоративных кустарников.
Есть подшефные мемориалы и у других филиалов МРСК Центра. Сотрудники филиала «Воронежэнерго» в канун праздника провели субботник на братской могиле на улице Курнатовского в Воронеже, где захоронены 247 бойцов Красной армии, погибших в боях за город и скончавшихся от ранений в местном госпитале. А работники филиала «Брянскэнерго» благоустроили воинское захоронение в Дубровском районе Брянской области, где покоятся останки солдат, павших здесь в 1941 и 1943 годах, и мемориальный комплекс в Клинцовском районе, расположенный на месте захоронения семей партизан, расстрелянных фашистами в мае 1942 года. «Сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной — важная задача. Субботники на мемориальном комплексе в Голубее и памятнике в Клинцах мы проводим каждый год, как дань уважения погибшим в священной войне, — говорит член Совета молодежи, ведущий специалист отдела интегрированных систем менеджмента Брянскэнерго Игорь Смирнов.
Работники ярославского филиала МРСК Центра провели в городе Любиме работы по благоустройству памятной стелы, установленной в честь уроженца здешних мест, Героя Советского Союза, командира 233-й штурмовой авиационной дивизии Владимира Смирнова, погибшего в 1943 году во время боевого вылета на Курской дуге. А в Ярославле они привели в порядок стелу энергетикам, павшим в годы Великой Отечественной войны. 8 мая филиал „Ярэнерго“ проведет здесь традиционный торжественный митинг и праздничные мероприятия.
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