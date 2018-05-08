Ставка по ипотеке больше не превысит 8% 

7 мая, сразу после вступления в должность Президента, Владимир Путин не только представил в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер — министра, но и подписал майский указ, определяющий цели развития страны до 2024 года.
Лейтмотивом документа, в котором значится 17 пунктов, стал прорыв в экономической и социальной сферах. Сказано, что продолжительность жизни граждан за ближайшие уже не полных 6 лет должна будет составить 78 лет, миллионы семей ежегодно смогут улучшать свои жилищные условия, а ставка по ипотеке постепенно станет ниже 8%. Одновременно Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира. Разумеется, не остались забытыми в Указе сельское хозяйство, наука, культура и образование.
Повторение пройдённого материала
Напомним, что ровно 6 лет назад, 7 мая 2012 года, Владимир Путин подписал 11 так называемых майских указов, которые определили основные задачи социально-экономического развития страны на ближайшие годы.
Поручение готовить нынешний указ заранее получил глава Администрации президента Антон Вайно после оглашения Владимиром Путиным 1 марта 2018 года послания Федеральному Собранию. Срок исполнения поручения стоял 15 апреля. Непосредственной подготовкой указа занимается помощник президента Андрей Белоусов.
Ранее же, в ноябре 2017 года Президент встречался с председателем совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) Алексеем Кудриным, который тоже занимался подготовкой стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Но документ, в итоге, так и не был обнародован.
«Свои первым указом после инаугурации Владимир Путин, фактически, развивает то, что было изложено в послании Президента Федеральном Собранию 1 марта 2018 года и то, что было подержано подавляющим большинством населения России в ходе президентских выборов. Теперь новое Правительство, парламентарии и все конструктивные силы, которые уважают выбор народа России, обязаны реализовать то, что наметил глава государства. Он просто и ясно очертил путь нашей работы. И мы уже к ней приступили», — объяснил «Парламентской газете» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Ряд законопроектов на те темы, о которых говорит президент, вылились в конкретные законопроекты, всего их порядка 70, и ждут рассмотрения. Готовность максимально участвовать в разработке инициатив по борьбе с бедностью (о чём тоже сказано в указе Путина) высказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. «Сегодня среднедушевые доходы почти 20 миллионов наших граждан ниже прожиточного минимума. Понятно, что эта статистика лукавая, так как речь идёт только об официальных доходах. Но мы не должны жить в такой бедности», — сказал сенатор «Парламентской газете».
В майском указе — 2018 Путин, в частности, говорит о том, что необходимо сохранение инфляции на уровне 4%, увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом — до 1 млрд долларов в год, завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров.
«Президент подчеркнул важность использования современной геоинформационной системы и применения единой государственной информационной системы в здравоохранении. Это, по сути, станет реализацией «цифровизации в медицине», — заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Путин считает, что в ближайшие годы будет возможно увеличить объемы жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные городские свалки, создать 24 новых особо охраняемые природные территории, а также в два раза увеличить доли дорог регионального значения.
Особое внимание глава Государства уделил цифровой экономике, подчеркнув, что необходимо использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, а также создание системы правового регулирования цифровой экономики.
Именно этим уже занимается Совет по развитию цифровой экономики, созданный в Совете Федерации. Вице-спикер палаты Андрей Турчак не сомневается, что, в частности, благодаря и работе парламентариев, увеличение количества российских предприятий, осуществляющих технологические инновации, взрастёт к 2024 году до 50 процентов от их общего числа.
«Уверен, что через 6 лет, благодаря развитию цифровых технологий экономика нашей страны может стать одной из ведущих экономик мира не только по объёму, но и по качеству», — высказал свою точку зрения «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.
Он напомнил, что в ближайшее время Госдума планирует принять порядка 50 законов, чтобы активнее использовались возможности высоких технологий в экономике страны и различных областях народного хозяйства.
Кадры решают всё Сегодня в повестке дневного заседания Госдумы значится только один вопрос — предложение президента о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.
Накануне Медведев начал серию традиционных консультаций с думскими фракциями, в частности с «Единой Россией» и ЛДПР, а сегодня утром встретится с КПРФ и «Справедливой Россией».
Но уже во время встречи с единороссами исполняющий обязанности премьер-министра поделился своими соображения о каровых перестановках в кабмине.
Например, вице-премьерами должны стать министр финансов Антон Силуанов, глава Счётной палаты Татьяна Голикова, заместитель министра обороны Юрий Борисов, полпред в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев и глава контрольного управления президента Константин Чуйченко, а также нынешние вице-премьеры Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев.
Также назначить вице-премьером Медведев предложил Максима Акимова, который сейчас занимает пост первого заместителя руководителя аппарата Правительства и поручить ему курировать связь и цифровую экономику.
«Неплохо, что могут появиться новые фамилии в руководстве Правительства. Но прошу не забывать, что пока не было никаких назначений, и исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев только озвучил свои предложения в ходе консультаций с одной из фракций Госдумы», — заявил «Парламентской газете» директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
Он не исключил, что ещё многое в планах о назначениях может поменяться, а потому лучше дождаться сформированного состава правительства с соответствующим указом.
По мнению эксперта, сейчас гораздо важнее, чтобы будущие члены Правительства чётко осознали прописанное Владимиром Путиным в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
«Если планы будут реализованы хотя бы наполовину, то страна сделает качественный рывок вперёд. Указ — глобальная программа, в первую очередь, для исполнительной власти на ближайшие шесть лет», — объяснил Мартынов и выразил надежду, что кабмин в короткие сроки представит механизмы решения поставленных в документе задач.