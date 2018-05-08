Ставка по ипотеке больше не превысит 8%

7 мая, сразу после вступления в должность Президента , Владимир Путин не только представил в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер — министра, но и подписал майский указ, определяющий цели развития страны до 2024 года.

Лейтмотивом документа, в котором значится 17 пунктов, стал прорыв в экономической и социальной сферах. Сказано, что продолжительность жизни граждан за ближайшие уже не полных 6 лет должна будет составить 78 лет, миллионы семей ежегодно смогут улучшать свои жилищные условия, а ставка по ипотеке постепенно станет ниже 8%. Одновременно Россия войдёт в число пяти крупнейших экономик мира. Разумеется, не остались забытыми в Указе сельское хозяйство, наука, культура и образование.

Повторение пройдённого материала

Напомним, что ровно 6 лет назад, 7 мая 2012 года, Владимир Путин подписал 11 так называемых майских указов, которые определили основные задачи социально-экономического развития страны на ближайшие годы.

Ранее же, в ноябре 2017 года Президент встречался с председателем совета фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) Алексеем Кудриным , который тоже занимался подготовкой стратегии социально-экономического развития страны на период до 2024 года. Но документ, в итоге, так и не был обнародован.

Андрей Исаев. «Свои первым указом после инаугурации Владимир Путин, фактически, развивает то, что было изложено в послании Президента Федеральном Собранию 1 марта 2018 года и то, что было подержано подавляющим большинством населения России в ходе президентских выборов. Теперь новое Правительство, парламентарии и все конструктивные силы, которые уважают выбор народа России, обязаны реализовать то, что наметил глава государства. Он просто и ясно очертил путь нашей работы. И мы уже к ней приступили», — объяснил « Парламентской газете » первый зампред фракции «Единая Россия»

Ряд законопроектов на те темы, о которых говорит президент, вылились в конкретные законопроекты, всего их порядка 70, и ждут рассмотрения. Готовность максимально участвовать в разработке инициатив по борьбе с бедностью (о чём тоже сказано в указе Путина) высказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский . «Сегодня среднедушевые доходы почти 20 миллионов наших граждан ниже прожиточного минимума. Понятно, что эта статистика лукавая, так как речь идёт только об официальных доходах. Но мы не должны жить в такой бедности», — сказал сенатор «Парламентской газете».

В майском указе — 2018 Путин, в частности, говорит о том, что необходимо сохранение инфляции на уровне 4%, увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом — до 1 млрд долларов в год, завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров.

«Президент подчеркнул важность использования современной геоинформационной системы и применения единой государственной информационной системы в здравоохранении. Это, по сути, станет реализацией «цифровизации в медицине», — заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов

Путин считает, что в ближайшие годы будет возможно увеличить объемы жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные городские свалки, создать 24 новых особо охраняемые природные территории, а также в два раза увеличить доли дорог регионального значения.

Особое внимание глава Государства уделил цифровой экономике, подчеркнув, что необходимо использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, а также создание системы правового регулирования цифровой экономики.

Именно этим уже занимается Совет по развитию цифровой экономики, созданный в Совете Федерации. Вице-спикер палаты Андрей Турчак не сомневается, что, в частности, благодаря и работе парламентариев, увеличение количества российских предприятий, осуществляющих технологические инновации, взрастёт к 2024 году до 50 процентов от их общего числа.

«Уверен, что через 6 лет, благодаря развитию цифровых технологий экономика нашей страны может стать одной из ведущих экономик мира не только по объёму, но и по качеству», — высказал свою точку зрения «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков

Он напомнил, что в ближайшее время Госдума планирует принять порядка 50 законов, чтобы активнее использовались возможности высоких технологий в экономике страны и различных областях народного хозяйства.

Кадры решают всё Сегодня в повестке дневного заседания Госдумы значится только один вопрос — предложение президента о назначении премьер-министром Дмитрия Медведева.

«Справедливой Россией». Накануне Медведев начал серию традиционных консультаций с думскими фракциями, в частности с «Единой Россией» и ЛДПР , а сегодня утром встретится с КПРФ

Но уже во время встречи с единороссами исполняющий обязанности премьер-министра поделился своими соображения о каровых перестановках в кабмине.

Также назначить вице-премьером Медведев предложил Максима Акимова , который сейчас занимает пост первого заместителя руководителя аппарата Правительства и поручить ему курировать связь и цифровую экономику.

«Неплохо, что могут появиться новые фамилии в руководстве Правительства. Но прошу не забывать, что пока не было никаких назначений, и исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев только озвучил свои предложения в ходе консультаций с одной из фракций Госдумы», — заявил «Парламентской газете» директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов

Он не исключил, что ещё многое в планах о назначениях может поменяться, а потому лучше дождаться сформированного состава правительства с соответствующим указом.

По мнению эксперта, сейчас гораздо важнее, чтобы будущие члены Правительства чётко осознали прописанное Владимиром Путиным в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

«Если планы будут реализованы хотя бы наполовину, то страна сделает качественный рывок вперёд. Указ — глобальная программа, в первую очередь, для исполнительной власти на ближайшие шесть лет», — объяснил Мартынов и выразил надежду, что кабмин в короткие сроки представит механизмы решения поставленных в документе задач.