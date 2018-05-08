Саудовская Аравия сможет заместить выпадающую добычу нефти Ирана — эксперт

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана начнется немедленно. При этом восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.

По сообщению министерства финансов США , страна в 180-дневный срок восстановят санкции против Ирана в области судоходства, нефти, энергетики, а в течение 90 дней — в валютном секторе, торговле металлами, по суверенному долгу и автомобильному сектору.

"Выход США из сделки уже в значительной степени отражен в текущих ценах на нефть, поэтому объявление об этом к мгновенному существенному росту котировок не приведет", — сказала Белова.

По ее словам, дальнейшая реакция рынка зависит от того, последуют ли реальные переговоры по заключению новой сделки.

"Снятый режим заморозки санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана повлечет дальнейший рост нефтяных котировок, особенно в случае возможного присоединения к американским санкциям ЕС в виде введения эмбарго на импорт иранской нефти", — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, европейские потребители, на долю которых приходится 25% иранского экспорта в 2,2 миллиона баррелей в сутки, могут прекратить свои покупки, чтобы избежать нарушения вторичных санкций США.