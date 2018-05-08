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Саудовская Аравия сможет заместить выпадающую добычу нефти Ирана — эксперт
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Саудовская Аравия сможет заместить выпадающую добычу нефти Ирана — эксперт 

Прайм 44 минуты назад
Фото: Forbes.ru
МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Саудовская Аравия сможет заместить выпадающую добычу нефти Ирана из-за прекращения участия США в ядерной программе и восстановления санкций против страны, сообщила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения по атому с Ираном. Как говорится в заявлении Белого дома, распространенном после выступления Трампа, процесс восстановления санкций США против Ирана начнется немедленно. При этом восстановленные санкции будут направлены на критически важные секторы иранской экономики, включая энергетику, нефтехимический и финансовый секторы.
По сообщению министерства финансов США, страна в 180-дневный срок восстановят санкции против Ирана в области судоходства, нефти, энергетики, а в течение 90 дней — в валютном секторе, торговле металлами, по суверенному долгу и автомобильному сектору.
"Выход США из сделки уже в значительной степени отражен в текущих ценах на нефть, поэтому объявление об этом к мгновенному существенному росту котировок не приведет", — сказала Белова.
По ее словам, дальнейшая реакция рынка зависит от того, последуют ли реальные переговоры по заключению новой сделки.
"Снятый режим заморозки санкций в отношении банковского и энергетического секторов Ирана повлечет дальнейший рост нефтяных котировок, особенно в случае возможного присоединения к американским санкциям ЕС в виде введения эмбарго на импорт иранской нефти", — подчеркнула эксперт.
По ее мнению, европейские потребители, на долю которых приходится 25% иранского экспорта в 2,2 миллиона баррелей в сутки, могут прекратить свои покупки, чтобы избежать нарушения вторичных санкций США.
"Однако эти объемы могут быть замещены другими странами ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравией, которые из-за существования сделки ОПЕК+ нарастили свои свободные мощности", — заключила Белова.
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