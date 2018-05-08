Чья это улица: Громов, Доватор, Комаровский

Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» продолжает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. В преддверии Дня Победы начнём рассказ о героях войны.

Улица Громова

Михаил Михайлович Громов (1899 — 1985) родился в Твери , жил в Калуге и Подмосковье . В 1917 году прошёл теоретические авиационные курсы, годом позже освоил и практику, затем долгое время был лётчиком-испытателем и в 1927 году первым в стране сумел спастись из аварийного самолёта при помощи парашюта. Ему также принадлежат несколько рекордов по дальности перелётов.

Войну Михаил Громов прошёл в качестве командира. Под его началом в разное время были Первая и Третья воздушные армии. В послевоенные годы Громов не покинул службу, а после увольнения в запас работал в авиационной промышленности. Его имя носит Лётно-исследовательский институт в подмосковном Жуковском

Екатеринбурге, Витебске, Днепропетровске, Владивостоке, Помимо Челябинска, улицы имени Михаила Громова есть в Твери, Севастополе Ярославле , Туле.

Улица Доватора

Лев Михайлович Доватор (1903 — 1941) родился в Витебской области, в молодости работал на прядильной фабрике, был призван в армию в 1924 году. Он служил в кавалерийском полку, был отличным наездником и на сьёмках фильма «Александр Невский» 1938 года в конных сценах дублировал актёра Николая Черкасова

С началом войны Лев Доватор получил под командование кавалерийскую группу, которая проводила рейды в тылу противника, прикрывала отступление войск и участвовала в наступательных боях. 11 декабря 1941 года кавалерист Доватор был смертельно ранен пулемётной очередью в Московской области, когда перед боем через бинокль осматривал позиции противника.

Улица Комаровского

Александр Николаевич Комаровский (1907-1973) уроженец Санкт-Петербурга , его отец был инженером-гидротехником. Молодой Александр также окончил водный факультет Московского института инженеров транспорта и работал в проектном бюро, где создавал проекты плотин и других гидротехнических сооружений. В конце 30-х годов он уже отвечал за строительство военно-морских баз.

С началом войны Комаровскому пришлось переквалифицироваться и заняться устройством оборонительных сооружений на Южном и Юго-Западном фронтах. Осенью 1941 года он во главе сапёрного подразделения отправился на строительство Сталинградского оборонительного обвода. А уже в январе 1942 его перебрасываю в Челябинск: в городе срочно нужно построить металлургический завод, и начальником строительства становится именно Александр Комаровский.

Будущий ЧМК, который в начале именовался Бакальским по месторождению руды, предстояло построить с нуля и запустить уже через год — к апрелю 1943. Основную рабочую силу на строительстве составили мобилизованные немцы-трудармейцы. Десятки тысяч людей привозили на площадку, где кроме снега не было ничего. Начинать строительство нужно было немедленно, чтобы успеть в срок, однако Александр Комаровский твёрдо заявил: сначала нужно обеспечить рабочих жильём, а потом уж приступать к возведению завода. Ни леса, ни кирпича в распоряжении трудармейцев не было, поэтому они рыли землянки, которые укрывали сплетёнными из ивняка и промазанными глиной щитами. А 19 апреля 1943 года на заводе уже сделали первую плавку.

Когда задание в Челябинске было успешно завершено, Александра Комаровского отправили в Закавказье, где также предстояло выстроить металлургический завод. В первые послевоенные годы Комаровский возглавил Главное управление лагерей промышленного строительства НКВД. Под его руководством заключённые строили особо важные объекты, в том числе главное здание МГУ . В 50-е годы участвовал в строительстве объектов для атомной промышленности, Комаровского привлекали для решения различных задач при возведении комбината «Маяк» и Озёрска.