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Вашингтон хочет выделить Киеву деньги на летальное оружие
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Вашингтон хочет выделить Киеву деньги на летальное оружие 

BFM.RU 23 минуты назад
В конгрессе США планируют выделить Украине 50 млн долларов на летальные вооружения. Об этом свидетельствует проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, опубликованный на сайте профильного комитета палаты представителей, передает РИА Новости. Всего на оказание помощи Киеву в сфере обеспечения безопасности и разведки документ предполагает направить 250 млн долларов.
Это первый вариант проекта, который должен пройти через комитет по делам вооруженных сил, после получить поддержку всей нижней палаты, а затем профильного комитета сената и всего сената. При этом верхняя палата может также инициировать собственный проект.
Некоторые эксперты считают предложенный вариант логичным. Так, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень увидел в нем «желание наверстать упущенное при Бараке Обаме». «Украина — это точка нестабильности, которую инициировали США еще в 2014 году… Собственно, США уже после весны 2014 года вложили десятки и десятки миллионов долларов в укрепление обороноспособности Украины. Поэтому совершенно не удивляет, что эта линия будет продолжена», — отметил политолог.
Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Петр Порошенко сообщил, что рассчитывает получить оружие уже в этом году. Однако в Вашингтоне уточнили, что Javelin нельзя использовать на линии соприкосновения в Донбассе. Москва не раз заявляла, что обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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