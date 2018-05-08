«Митинги устраивать будет некому». В Ноябрьске опровергли информацию о массовых сокращениях

Никаких массовых сокращений в бюджетном секторе Ноябрьска не предвидится.

Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщили в городской администрации в ответ на запрос прокомментировать заявления некоторых СМИ об оптимизации в Управлении по делам семьи и молодежи. Там отметили, что цифры, которые «сегодня вызывают ажиотаж», не соответствуют действительности. Речь идет не о людях, а о количестве ставок.

«Последние годы в учреждениях, где были вакансии, персонал совмещал полторы или две ставки. Сейчас за счет оптимизации эти вакансии были выведены», — сказала заведующая сектором правового и кадрового обеспечения производства управления по делам семьи и молодежи Ноябрьска Алена Олейник

«В перспективе все эти изменения позволят пересмотреть уровень заработной платы специалистов наших учреждений в сторону увеличения. Ключевые направления деятельности учреждений сохранятся, например, летний отдых и трудоустройство молодежи, спортивно-технические, досуговые мероприятия, патриотическое воспитание будут и дальше развиваться и совершенствоваться. Сохранится и клубная деятельность по месту жительства», — добавила специалист.

Кроме того, из-за укрупнения учреждений в администрации проанализировали и пересмотрели штатное расписание административно-вспомогательного персонала.

«Но и здесь, подчеркну, мы отрабатываем с каждым специалистом отдельно и пытаемся трудоустроить в своих учреждениях. И еще одно направление — это ужесточение требований антитеррористической безопасности. Сегодня работы по охране объектов должны выполнять лицензированные службы, поэтому они выведены на аутсорсинг. У нас эти функции выполняли вахтеры и сторожа, не секрет, что это люди пенсионного возраста. Всё это, так или иначе, затронет 40 человек», — сказала Алена Олейник.