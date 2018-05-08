102-летний екатеринбургский ветеран издал книгу по своим любовным письмам к жене с фронта

Ветеран Великой Отечественной войны Семён Семёнович Козьмин издал книгу «О любви и войне» по своим письмам с фронта. Мы вам уже рассказывали о 102-летнем ветеране и о его желании опубликовать фронтовые послания к любимой жене.

В основу книги легли его письма, которые он писал своей жене Анастасии в то время, когда воевал. Всю жизнь она хранила их и показала только за несколько дней до своей смерти. Книгу Семёну Семёновичу помог издать УрФУ, в котором он долгое время работал преподавателем.

— Я стал читать первую часть, и у меня прям заскребло — мне понравилось, я заскучал, — рассказал E1.RU Семён Семёнович. — Мне нравится, как в книге показаны люди — хорошо, от рядового до маршала. Многие книги разошлись на презентации. Пришли даже мои первые студенты.

Книгу выпустили тиражом 140 экземпляров. Два из них Семён Семёнович подарил редакции Е1.RU. Один он подписал и сказал, что наш первый материал о нём повлиял на название его книги.

Семён Семёнович планирует написать книгу про хороших людей. Он уже несколько лет ведёт дневник, куда вписывает воспоминания о людях, которые встретились ему в жизни.

— Мне вспомнился мой первый школьный учитель — от него и пошло. Он мастер своего дела, знаток и человек. Я в первом классе уже подумал, что хочу быть таким же учителем.

Пишется ветерану лучше всего ночью — говорит, что именно тогда приходят воспоминания и мысли.