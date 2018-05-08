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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 7 на 8 мая
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Дайджест ключевых столичных и мировых событий в ночь с 7 на 8 мая 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Споры в Чехии о «Новичке», самый сильный в мире человек, крушение российского «Аллигатора» в Сирии, первый полуфинал «Евровидения» и несколько научных открытий.
Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыл на историческую родину, чтобы поучаствовать в митинге армянской оппозиции.
Мария Захарова на пять баллов оценила споры президента Чехии с премьером о производстве «Новичка».
Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» потерпел крушение на территории Сирии из-за возможной технеисправности.
Первый полуфинал конкурса «Евровидение» стартует в Лиссебоне 8 мая.
Курт Волкер заявил о бесполезности антироссийских санкций в решении территориального вопроса Украины, в ЕС намерен рассмотреть новые меры против России за проведение в Крыму выборов президента РФ.
Актер из сериала «Игра престолов» стал самым сильным человеком в мире.
Американские ученые выявили влияние синдрома «разбитого сердца» на продолжительность жизни, а их шведские коллеги выяснили, как «общаются» растения.
Вечерняя Москва: последние новости
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