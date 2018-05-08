Кто родился 8 мая 

Николай Иванович Борцов (73 года), член Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Возглавлял ОАО «Экспериментально-консервный завод „Лебедянский“. Был депутатом районного Совета депутатов и Совета народных депутатов Липецкой области. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.
Николай Николаевич Езерский (62 года), член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции. Возглавлял ОАО „Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций“, был председателем совета директоров ОАО „Уральский трубный завод“. Являлся депутатом Областной думы Законодательного собрания Свердловской области, занимал пост заместителя председателя регионального парламента. Избирался депутатом Государственной Думы IV, V и VI созывов.
Олег Анатольевич Нилов (56 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Являлся депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четырёх созывов. Преподавал в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.
Татьяна Васильевна Сапрыкина, член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Работала в воронежской поликлинике №12. Возглавляла Воронежскую областную организацию профсоюз работников здравоохранения РФ. Являлась представителем профсоюза работников здравоохранения РФ в Центральном федеральном округе РФ.
Татьяна Сапрыкина — сопредседатель Воронежского регионального отделения общероссийского общественного движения „Народный фронт — за Россию“.
Аркадий Михайлович Чернецкий (68 лет), первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Работал на заводе „Уралтрансмаш“, возглавлял завод „Химмаш“. Избирался депутатом Свердловской областной думы и Палаты представителей (верхняя палата парламента) Законодательного собрания области. Около 20 лет занимал пост главы города Екатеринбург. Являлся президентом Союза российских городов. С октября 2010 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Свердловской области.
А ещё в этот день родились:
Дэнни Фор (56 лет), президент Сейшельских Островов. Работал в правительстве Сейшел: возглавлял различные министерства, в частности образования, финансов, торговли и промышленности. Являлся вице-президентом страны. В 2016 году занял пост президента Сейшельских Островов.
Валерий Петрович Тодоровский (56 лет), кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его творческий путь начался в 1986 году, когда в соавторстве с Андрисом Колбергсом им был написан сценарий к картине „Двойник“. Спустя четыре года состоялся дебют Тодоровского в качестве режиссёра — он снял фильм „Катафалк“. Затем последовали картины „Подмосковные вечера“, „Страна глухих“, „Мой сводный брат Франкенштейн“, „Стиляги“, сериал „Оттепель“ и др.
Он был продюсером таких известных сериалов, как „Каменская“, „Бригада“, „Идиот“, фильмов „Кандагар“, „Географ глобус пропил“, „Охота на пиранью“ и др.
В 2005 году Валерий Тодоровский вместе с Леонидом Лебедевым и Вадимом Горяниновым основал собственную кинокомпанию „Красная стрела“.