Кто родился 8 мая

Олег Анатольевич Нилов (56 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту. Являлся депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четырёх созывов. Преподавал в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Избирался депутатом Государственной Думы VI созыва.

Татьяна Васильевна Сапрыкина , член Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Работала в воронежской поликлинике №12. Возглавляла Воронежскую областную организацию профсоюз работников здравоохранения РФ . Являлась представителем профсоюза работников здравоохранения РФ в Центральном федеральном округе РФ.

Татьяна Сапрыкина — сопредседатель Воронежского регионального отделения общероссийского общественного движения „Народный фронт — за Россию“.

А ещё в этот день родились:

Дэнни Фор (56 лет), президент Сейшельских Островов. Работал в правительстве Сейшел: возглавлял различные министерства, в частности образования, финансов, торговли и промышленности. Являлся вице-президентом страны. В 2016 году занял пост президента Сейшельских Островов.

Валерий Петрович Тодоровский (56 лет), кинорежиссер, сценарист и продюсер. Его творческий путь начался в 1986 году, когда в соавторстве с Андрисом Колбергсом им был написан сценарий к картине „Двойник“. Спустя четыре года состоялся дебют Тодоровского в качестве режиссёра — он снял фильм „Катафалк“. Затем последовали картины „Подмосковные вечера“, „Страна глухих“, „Мой сводный брат Франкенштейн“, „Стиляги“, сериал „Оттепель“ и др.

Он был продюсером таких известных сериалов, как „Каменская“, „Бригада“, „Идиот“, фильмов „Кандагар“, „Географ глобус пропил“, „Охота на пиранью“ и др.