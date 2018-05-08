СМИ: пост умершего владельца сетей re:Store и LEGO занял его сын 

Президент Inventive Retail Group, управляющей сетями re:Store, Samsung, LEGO, Филипп Генс занял пост президента группы компаний «Ланит» (в нее входит Inventive Retail Group) после кончины основателя ГК «Ланит» Георгия Генса, пишет «Коммерсантъ».
Как рассказал Филипп Генс в интервью газете, передача полномочий его отца — Георгия Генса — готовилась заранее, и операционное управление в холдинге не изменится. «Все наши топ-менеджеры работают много лет, я на всех довольно сильно рассчитываю, верю в них и планирую текущую парадигму управления сохранить», — сказал он.
Георгий Генс скончался 30 апреля в возрасте 63 лет. По некоторым данным, бизнесмен умер на Камчатке, где катался на горных лыжах. Сообщалось, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ранее соболезнования в связи с кончиной Генса выразил исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Как отметил и. о. главы правительства, Генс стоял у истоков развития информационных технологий в России.
IT-холдинг «Ланит» объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга, разработки софта. В группу компаний входит Inventive Retail Group, управляющая сетями re:Store, Samsung, LEGO. По данным пресс-службы «Ланита», Георгий Генс являлся собственником 100% группы. Журнал Forbes включал его в число 200 богатейших предпринимателей России. Его состояние оценивается в $700 млн