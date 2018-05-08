Роман Фадеев, юрист: «Сегодня предпринимательские риски можно переложить на директора»

«С директора сегодня можно взыскать убытки компании и в 59 млн руб, и в 220 млн руб.». Почему быть директором не менее рискованно, чем быть предпринимателем — колонка Романа Фадеева на DK.RU. Роман Фадеев, управляющий партнер юридической компании Legal Jazz:

— Рисковый характер предпринимательской деятельности никто не отменял, в связи с чем полностью возложить предпринимательские риски учредителей на директора, конечно, не получится. Но уже можно считать, что такая практика складывается.

Первое о чем хочется сказать, — ответственность руководителя за неуплату налогов.

Налоговым органам в суде сегодня можно практически все, поскольку у государства стоит цель — пополнять казну. Налоговая даже может привлекать к ответственности не просто юридическое лицо. Теперь, если доказан факт о неуплате налогов и сборов в крупном или особо крупном размере, отвечать за них будет физическое лицо, например, директор.

Раньше суды не признавали такой возможности и считали, что юридическое лицо является самостоятельным субъектом, которое отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, и ущерб от неуплаты налогов не перекладывался на руководителя организации или ее учредителя.

Но Верховный суд поменял эту практику. Теперь за неуплату налогов к уголовной ответственности могут привлечь физическое лицо, которое руководит компанией. И тогда директор или учредитель будут отвечать всем своим имуществом за это нарушение.

По какой схеме это работает? Организация подвергается налоговой проверке, по ее результатам материалы направляются в следственные органы, возбуждается уголовное дело, и налоговая взыскивает ущерб в гражданском процессе с физического лица. Фактически Судебная коллегия ввела новое основание для субсидиарной ответственности руководителя организации за неуплату налогов — вынесение приговора суда по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Что касается уголовной ответственности директора за налоговые преступления, то тут есть несколько нюансов. С 2016 г. порог привлечения к уголовной ответственности за неуплату налогов значительно повышен. До 900 тыс. руб. для физических лиц и до 5 млн руб. для юридических. В СМИ это называется умным словом «декриминализация деяния».

Однако если посмотреть на статистику средних доначислений на одну выездную налоговую проверку — более 7 млн руб. по России , то становится очевидным, что мы имеем дело с очередным маркетинговым ходом. Иными словами, любая среднестатистическая налоговая проверка дает основания для возбуждения уголовного дела. Конечно, если вы немедленно не рванули оплачивать требование инспекции.

Если такое случилось и налоговая подала на вас иск о взыскании недоимки уплаты налогов, то нужно сделать несколько вещей.

Во-первых, обязательно нужно обжаловать результаты выездной проверки налоговой — это первый шаг, который необходимо предпринять. У нас было дело, когда налоговая по итогам выездной проверки насчитала 30 млн руб. неуплаченных налогов и направила в следственный комитет материалы. Мы обжаловали результаты и оказалось, что цифра совсем не 30 млн, а 3 млн руб. Все, никакого уголовного дела нет, для его возбуждения необходимы недоимки в размере 4 млн руб.

Более того, обжалование обычно затягивается надолго, в это время может случится так, что вы сможете хоть что-то начать платить налоговой. Если есть хоть какие-то выплаты, то остается шанс убедить суд не идти в банкротство и не доводить до субсидиарной ответственности.

Во-вторых, ни в коем случае не надо соглашаться на отказ в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Я понимаю, что страшновато, учитывая перспективы привлечения к ответственности. Но надо добиваться отказа в возбуждении по реабилитирующим основаниям

И в этой истории, когда за неуплату налогов к ответственности могут привлечь физическое лицо, есть интересная ситуация: если с директора все-таки взыскана недоимка по налогам организации, то это не исключает, что налоговая задолженность будет взыскана и с самого юридического лица, а это приводит к двойному взысканию одной и той же суммы в бюджет. Такие судебные решения есть, есть даже письмо от ФНС России, в котором до региональных ведомств доводится эта информация. Так что они в курсе, если что.

Но уплата налогов для директора — не единственная головная боль. С руководителя можно в полном объеме взыскать все убытки, которые понесла компания, если это было сделано по его вине. Можно даже при банкротстве привлечь директора к субсидиарной ответственности.

До 2013 г. возможность взыскания убытков с директора была из ряда фантастики: суды требовали определения точного размера убытков и ссылались на вероятностный характер предположений об их причинении.

Исправил данную ситуацию Верховный арбитражный суд РФ в Постановлении Пленума от 30 июля 2013 г. №62. Среди прочего суд указал ситуации, когда неразумность и/или недобросовестность действий директора считается доказанной:

— если он совершил сделку на заведомо невыгодных для юридического лица условиях

— или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом, то есть «фирмой-однодневкой».

Это постановление развернуло немногочисленную судебную практику по делам о взыскании убытков с директоров компаний на 180 градусов. Теперь проблем с определением величины ущерба у судов практически нет. А суммы, суммы-то какие! Есть случаи, когда с директора взыскивали 59 млн руб., 126 млн руб. и даже 223 млн руб.

Но что такое сделка на заведомо невыгодных условиях? Например, компания продает товар ниже себестоимости, но ей этот объем нужно хоть как-то продать, потому что он сгниет на складе весь. Это невыгодная сделка? Однозначно невыгодная. Надо ее заключить? Надо. Все, директор попадает под ответственность.

Совершенно классическая ситуация — приходит учредитель к директору и говорит: «Нам нужно немного налички, отправь вот на эту компанию». Директор отправляет, но вообще-то там однозначно «фирма-однодневка», и потом этот же учредитель может сказать: «Уважаемый, а куда вы отправили деньги?». Это вот такой лайфхак, как снять директора с помощью нарушения Уголовного кодекса.

В 99% случаях директор будет возмещать убытки компании из-за наложения на нее всевозможных штрафов.

Сам факт убыточности предприятия или других негативных последствий, конечно, не является доказательством неразумности и/или недобросовестности действий директора, поскольку они могут быть следствием неблагоприятной экономической ситуации и других внешних факторов.

Как быть, чтобы от всего этого директору защититься? Однажды мой коллега ответил на этот вопрос так: во-первых, не жить в России. Но у нас другая ситуация.

Если серьезно, то универсальной таблетки не существует. Если у вас есть задолженность, налоговая это доказала и обратилась в следственный комитет, то будьте готовы, что с вас взыщут все до нитки. Если будет доказано, что директор подписал договор, из-за которого компания пришла к банкротству, его привлекут к субсидиарной ответственности. Нужно очень внимательно вести деятельность и помнить о всей той ответственности, которая ложится на директора компании.