Школьники Приморья станут авторами сборника сказок о тигре

Школьники Приморья станут авторами сказочной книги о тигре, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».

Приморском крае стартует экологический конкурс об амурском тигре и среде его обитания «Полоска к полоске», в котором примут участие школьники.

Цель конкурса «Полоска к полоске» — приобщить подрастающее поколение к изучению и сохранению природы родного края, развить у детей чувство причастности к экологическим проблемам, выявить, раскрыть и поддержать творческий потенциал школьников.

Организаторы конкурса сообщают, что будущим авторам в своих работах необходимо будет отразить такие ценности, как любовь, дружба, миролюбие, уважение, терпение, мужество, гармония с природой.

Сборник сказок «Полоска к полоске» будет издан специально к празднованию Дня тигра в этом году. Кроме того, он будет направлен в школы и библиотеки Приморского края, где любой желающий сможет его прочесть и узнать, что думают его сверстники об амурском тигре, как описывают его мир и друзей.