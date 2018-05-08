Дайджест российских СМИ — 8 мая

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Творцовая церемония — Как Владимир Путин снова стал президентом — 7 мая президент России Владимир Путин в Кремле принес присягу на верность российскому народу и своей должности, которой служит уже не первое десятилетие, как и она ему.

— Приоткрытое правительство — Накануне голосования за кандидата в премьеры депутатам назвали состав его команды — Дмитрий Медведев вновь станет полноправным главой правительства, после того как Госдума даст президенту согласие на его назначение.

— В соцобязательном порядке — Новое правительство будет социальной и финансовой, но не промышленной группой — Премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер Антон Силуанов , возглавляющий сейчас Минфин , 12 новых нацпроектов к октябрю 2018 года, в которых нет нацпроекта по ВПК, а основные цели существующих — социальные, приоритет бюджетных расходов на эти цели.

— Таблеткой, указкой и рублем — Правительство подбирается к бедным, больным и необразованным — Как следует из указа нового президента РФ Владимира Путина, в ближайшие шесть лет приоритетами правительства в социальной сфере станут борьба с бедностью, снижение смертности и рост рождаемости, развитие потенциала российских школьников.

— Вперед проторенной дорогой — Правительству поручено развивать инфраструктуру имеющимся инструментарием — Инфраструктурный блок первого указа нового президентского срока Владимира Путина подтвердил актуальность всех крупных проектов последних лет, которыми занималось правительство, — от ипотеки и развития транзитных коридоров до строительства дорог и решения мусорной проблемы.

— Контрсанкции растянут по времени — Законопроект будут долго и обсуждать, и принимать — 11 мая совет по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине обсудит законопроект о контрсанкциях, после чего 15 мая его одобрят в первом чтении.

— Курултай башкир решил бороться за язык — Татарстану Чувашии предложена коалиция — Всемирный курултай башкир направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину обращение с призывом не рассматривать поправки к закону «Об образовании».

— Береговая оборона попалась на распродаже — СКР возбудил 15 дел о хищениях в наземных частях Балтфлота — Как стало известно "Ъ" , военной контрразведкой выявлены крупные хищения в частях береговой обороны Балтийского флота.

— Нарушители ПДД помогут дорожному строительству — Регионам добавят денег на содержание автодорог за счет штрафов — С 1 января 2019 года региональные дорожные фонды получат новый источник финансирования — туда будут поступать штрафы за нарушения ПДД.

Ингушетии — Борцы с экстремизмом добрались до суда — Бывших полицейских обвиняют в пытках и грабеже — Вчера стало известно, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении экс-начальника центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Тимура Хамхоева и еще шести бывших силовиков, обвиняемых в пытках и грабеже.

Ливан выбрал "Хезболлу" Израиль готовится к худшему — Шиитское движение «Хезболла», пользующееся поддержкой Ирана , по итогам воскресных выборов получило вместе с союзниками большинство мест в ливанском парламенте.

— «Аллигатор» не вернулся на базу — В Сирии потерпел катастрофу вертолет Ка-52 — Как стало известно «Ъ», в ночь на 7 мая российские воздушно-космические силы (ВКС) потеряли в Сирии ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

— Мир, труд, Маркс — Сергей Строкань о «вечно живом учении» сегодня — Между Первомаем и Днем Победы незаметно вклинилась еще одна дата, оставшаяся для большинства человечества почти незамеченной, — 200 лет со дня рождения Карла Маркса

— Безопасность переходит по Крымскому мосту — Подрядчик строительства не хочет отвечать за проблемы Минтранса — Как выяснил «Ъ», правительство обсуждает возможность снять с генподрядчика строительства Крымского моста "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга ответственность за транспортную безопасность проекта.

— Торговля с видом на улицы — Массовое закрытие ТРЦ вызвало недовольство в регионах — Тотальные проверки со стороны МЧС торговых центров по всей России после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» привели к временному закрытию почти трети объектов по всей стране.

— Пивовары дали пас правительству — Они просят не вводить ограничения на продажу продукции на время ЧМ-2018 — Стремление властей регионов ввести дополнительные ограничения на продажу алкоголя в период чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) вынудили пивоваров искать защиту в правительстве и столичной мэрии

— Биткойн зачтется — Суд постановил включить криптовалюту в конкурсную массу — Вчера апелляционный суд постановил включить криптоактивы должника-банкрота в конкурсную массу и передать финансовому управляющему доступ к криптокошельку для ее реализации.

— Пайщики сдали валюту — Инвесторы ПИФов поймали волну санкций — Частные инвесторы наращивают вложения в российские паевые фонды. Привлечение розничных ПИФов за апрель составило 14 млрд руб. — второй результат в истории отрасли.

— «Открытие» сократило госдолг — Пенсионные фонды банка продали ОФЗ на $1 млрд — Негосударственные пенсионные фонды проходящего санацию банка «ФК Открытие» в первом квартале этого года заметно снизили свои вложения в облигации федерального займа (ОФЗ).

— Нечастный случай взыскания — Госбанки поработали с задолженностью по залоговым кредитам — Государственные банки с 2014 года повысили собираемость проблемных долгов по залоговым кредитам. При этом в целом по рынку эффективность взыскания растет только в отношении короткой просрочки (soft).

— Огнеопасные цены — Рост стоимости бензина и дизельного топлива ускоряется — Цены на топливо на АЗС третью неделю подряд растут на 0,4%, средняя цена бензина к концу апреля превысила 40 руб. за литр, а дизтопливо уже дорожает быстрее расчетной инфляции.

— Комиссия сверхвысокого напряжения — Минэнерго готово создать в энергетике новый регулятор — Минэнерго предлагает правительству повысить статус правительственной комиссии по электроэнергетике. Ее полномочия могут резко расширить, например, комиссии предложено дать право согласовывать итоги отбора инвесторов, претендующих на попадание в программу модернизации энергетики.

— На всякий спортивный случай — Иностранным авиакомпаниям дали ограниченное право на чартеры по РФ — Иностранные авиакомпании получили на год доступ к чартерным перевозкам по РФ: льгота будет распространяться не только на время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), но и на другие спортивные мероприятия, а также, например, на работу во время чрезвычайных ситуаций.

— Зерно засыпают в контейнеры — Железнодорожники ищут новые способы вывоза урожая — В условиях роста урожая зерна и дефицита профильных вагонов железнодорожники тестируют возможность его перевозки в контейнерах.

— Ozon взбирается на башню — Штаб-квартира ритейлера переедет в «Москва-Сити» — Штаб-квартира интернет-ритейлера Ozon собирается переехать в деловой центр «Москва-Сити». Новый офис общей площадью около 10 тыс. кв. м в бизнес-центре «Башня на набережной» обойдется компании в полтора раза дороже, чем нынешний в районе Сокол на севере Москвы.

— «Ланит» вырастил преемника — Президентом IT-холдинга стал Филипп Генс — Входящий в тройку крупнейших российских IT-холдингов «Ланит» сменил руководство. Вместо умершего в конце апреля основателя «Ланита» Георгия Генса пост президента холдинга занял его сын Филипп, до сих пор управлявший, в частности, ритейлерским бизнесом группы — Inventive Retail Group (сети re:Store, Samsung, Lego, Nike).

— «Мы с отцом готовили передачу мне полномочий» — Блицинтервью — Новый президент «Ланита» Филипп Генс не планирует радикальных изменений в управлении группой и не рассматривает появление в ней новых акционеров, рассказал он в интервью «Ъ».

www.vedomosti.ru — Новый кабинет Дмитрия Медведева состоит из знакомых лиц — Но никто из прежних вице-премьеров не остался при прежней должности — Снова майский указ с бесспорными задачами и снова Дмитрий Медведев — кандидат в председатели правительства: Владимир Путин начал работать президентом.

— За назначение Медведева премьером проголосуют лишь две из четырех фракций — Поддерживать лидера партии власти отказались коммунисты эсеры — Во вторник днем Госдума обсудит вопрос о даче согласия президенту на назначение председателя правительства. В понедельник Владимир Путин, четвертый раз вступивший в должность президента, предложил оставить на этом посту лидера "Единой России" Дмитрия Медведева.

— Снегоходы и квадроциклы впервые пройдут по Красной площади — Российская армия экспериментирует с транспортом для легкой пехоты — Во время парада в ознаменование 73-й годовщины Победы 9 мая в Москве будут продемонстрированы не только традиционная бронетехника и ракеты, но и легкие транспортные средства.

— Непредсказуемая нефть — Прогнозировать цены на нефть сложно из-за чувствительности рынка к геополитическим рискам и непрозрачных действий ОПЕК — С начала года цена на нефть выросла почти на 12% и достигла максимума с 2014 г. В декабре прошлого года аналитики, опрошенные газетой The Wall Street Journal (WSJ), прогнозировали стоимость нефти марки Brent в районе $57/барр. в I квартале 2018 г., но в среднем цена составила $67/барр.

— Кристофер Чэндлер: Никогда не имел дела с российской разведкой — История о том, как Россия склонила Терезу Мэй к жесткому варианту Brexit, получила неожиданное продолжение. Британские парламентарии обвинили в сотрудничестве с российской разведкой Кристофера Чэндлера, миллиардера новозеландского происхождения.

— Российский лимузин «Кортеж» поборется за покупателей Rolls-Royce — Заявки на машины начнут приниматься в августе-сентябре, продажи стартуют в начале следующего года — На инаугурацию президента России 7 мая Владимир Путин приехал на новом автомобиле — российском лимузине «Кортеж».

— Рост цен на бензин в апреле стал самым высоким с начала года — Нефтепродукты выгоднее экспортировать, чем продавать внутри России — Розничные цены на самый популярный бензин — Аи-92 с 26 марта по 28 апреля выросли на 0,59 руб. до 38,65 руб. за 1 л, следует из данных Росстата

ЦБ проверит банки методом тайного покупателя — Кураторы банков под видом вкладчиков обзванивают подопечных, выясняя, не предлагают ли они секретных услуг — Сотрудники ЦБ, надзирающие за банками, будут искать нарушения у подопечных в том числе методом тайного покупателя.

— Продажи автомобилей с пробегом через интернет активно растут — Этому способствует в том числе развитие специализированных онлайн-сервисов — Все больше клиентов ищут подержанные автомобили на интернет-площадках и через онлайн-сервисы, рассказала «Ведомостям» руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова.

— Parallels обвинили в нарушении патентов в США — С ней судятся компании, ранее предъявившие аналогичные претензии к Apple — Aqua Connect Inc. и ее «дочка» Strategic Technology Partners LLC обвинили компанию с российскими корнями Parallels в нарушении двух патентов, зарегистрированных в США. Это следует из иска, поданного 25 марта ("Ведомости" ознакомились с материалами дела).

— Зять Тимченко нашел партнера для строительства рыбного завода на Севере — Им стал производитель морепродуктов под брендом «Бухта изобилия» — Компания «Агама РТ» в конце 2017 г. стала владельцем 49,99% долей «Русской трески» из Мурманска , свидетельствуют данные ЕГРЮЛа.

Google страдает от плюрализма мнений сотрудников — Как споры между сотрудниками вредят бизнесу Google — Google долгое время формировал корпоративную культуру и атмосферу университетского кампуса, где споры между сотрудниками — обычное дело.

— Что делать работодателю, если его сотрудник открыл свой бизнес — Какие рычаги давления есть у нанимателя — Пример из практики: исследуя рынок, производитель садового инвентаря обратил внимание, что у одного из конкурентов очень схожая ценовая политика, упаковка и что продукция конкурента продается в тех же магазинах, что и товары этого производителя.

www.rg.ru — Новый майский — Президент поставил правительству задачи до 2024 года — Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» — «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека».

— Клятва президента — В Кремле Владимир Путин вступил в должность главы государства — В Большом Кремлевском дворце в присутствии нескольких тысяч гостей состоялась инаугурация президента. Владимир Путин в четвертый раз возглавил Россию.

— Кабинет в первом чтении — Дмитрий Медведев начал консультации в Госдуме и назвал имена кандидатов в правительство — Во вторник на заседании Госдумы в повестке дня будет только один вопрос — депутаты рассмотрят предложение президента о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром.

— Дозвонились — Верховный суд объяснил, что за назойливость по телефону придется платить — Приятная новость для тех, кого замучили бесконечные звонки и смс-сообщения, предлагающие, пугающие, уговаривающие и напоминающие обо всем на свете.

— Оружие — голос — Зачем был нужен диктор на войне — У победы множество имен. Люди разных профессий приближали ее — на фронте и в тылу. Недавно свой затерявшийся орден получил из рук министра обороны Сергея Шойгу москвич Кирилл Кириллович Шириня — военный диктор.

— России нужны прорывы — Выступление Владимира Путина на церемонии инаугурации — В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России.

— Каковы рамки решений для нового президентского срока Владимира Путина — C момента вступления в должность президента в России начинается новый политический цикл — В первую очередь принято обращать внимание на организационные изменения во властной вертикали и кадровые назначения.

— Лимузин для первого лица — В России появился собственный автомобиль премиального класса — Началась замена старого парка президентских автомобилей на новый, созданный в России.

— Чем парад порадует — Россиянам 9 мая покажут уникальные новинки вооружения и военной техники и салют из 30 залпов — В этом году традиционный Парад Победы в Москве 9 мая не будет юбилейным (73-я годовщина), но это не помешает ему стать гораздо масштабнее предыдущих.

— Строго на Юг — В Крыму готовятся принимать растущий турпоток после открытия моста через Керченский пролив — Количество туристов в Крыму в этом сезоне по сравнению с прошлым может вырасти на 20 процентов, считают эксперты. Этому поспособствует открытие для автотранспорта Крымского моста.

— Чат в помощь — Минстрой разработает приложение для УК — Сайты управляющих компаний вскоре заменят мобильные приложения. В них можно будет передать показания счетчиков, узнать о собрании собственников и причину отключения воды.

— Миграция и полиция — Разработан законопроект, который решит проблему лиц без гражданства, длительное время проживающих в России — С первым заместителем министра МВД России генералом-полковником полиции Александром Горовым ведет беседу председатель исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова

— Нашли порядок цифр — Все кредитные договоры могут получить уникальные коды — Минфин предложил присвоить всем действующим кредитным договорам уникальные идентификаторы и передавать их в бюро кредитных историй (БКИ).

— Рубль не заметит — Объем закупок валюты минфином вырос вслед за нефтью — Минфин России купит с 10 мая по 6 июня рекордный объем иностранной валюты — на 320,6 миллиарда рублей, или более пяти миллиардов долларов. На эти цели ежедневно будет уходить 16,1 миллиарда рублей.

— Битва за кадры — Работодатели стали меньше экономить на работниках — В России с начала года на треть снизилось число работодателей, планирующих сэкономить на своих сотрудниках.

— В лес не ходи — Глава Рослесхоза Иван Валентик : В мае прогнозируют повышенную пожарную опасность — Во многих регионах уже запретили посещать леса — бушуют пожары.

Собянин наградил победителей конкурса «Московская весна a cappella» — Главный приз фестиваля «Московская весна A Cappella» завоевал коллектив из США Six Appeal. Сертификат на 6,2 млн рублей на торжественной церемонии парням вручил сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

— Лучше — домой — СКР попросил домашний арест для Малобродского — Следственный комитет РФ еще раз заявил ходатайство о переводе под домашний арест бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского

— Помогут деньгами — Ассоциация юристов выделила гранты на поддержку правовых проектов — Ассоциация юристов России начала отбор лучших проектов среди своих региональных отделений. Победители получат гранты на свои программы по правовому просвещению и помощи гражданам.

— Планируйте маршруты — Как будет работать транспорт в Москве 9 Мая — В среду, 9 Мая, по Москве будет очень сложно проехать. Центральные улицы перекроют из-за проведения военного парада и различных шествий, часть станций метро изменят режим работы.

— Заработали на социалке — Чиновников из Дагестана оставили под арестом — Мосгорсуд признал законным продление ареста до 30 июня четырем бывшим высокопоставленным дагестанским чиновникам.

— Авария по вызову — Суд впервые взыскал деньги с диспетчера такси за смерть пассажира — Мосгорсуд впервые в столице взыскал с агрегатора такси деньги по иску родственников погибшей в ДТП женщины. Всего с агрегатора и собственника автомобиля взыскано по 664 тысячи рублей с каждого.

— Воры открыли сезон — Московскую квартиру обокрали более чем на 10,5 миллиона рублей — Открытие дачного сезона ознаменовалось не только пикниками и рассадой на грядках, но и всплеском квартирных краж.

— Иван Лямуков вернулся — Белорусские поисковики по найденной записке восстановили имя погибшего фронтовика — Члены поискового отряда «Батьковщина» из Белоруссии совместно с военнослужащими 52 отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных сил республики в ходе «Вахты Памяти» обнаружили вблизи деревни Хомичи останки погибшего советского солдата.

— Европа на коротком поводке — Белый дом использует ядерную сделку с Ираном для экономического шантажа партнеров в Старом свете — У президента США Дональда Трампа остается пять дней до принятия решения о продлении Совместного всеобъемлющего плана действий — так называемой ядерной сделки с Ираном. Однако, по сути, это соглашение уже «мертво».

— Наказали за сплетни — В Китае ввели блокировку для полумиллиарда сообщений в соцсети — Крупнейшая китайская соцсеть WeChat (более 1 миллиарда пользователей, по данным на начало 2018 года) заблокировала за прошлый год порядка 500 миллионов сообщений, которые попали под категорию «распространения слухов».

— Плата за утопление — Джина Хаспел дрогнула перед утверждением на пост директора ЦРУ — В профильном разведывательном комитете американского сената в среду пройдут слушания по кандидатуре Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), а в субботу в случае одобрения в комитете на этот счет должны проголосовать все 100 членов верхней палаты конгресса.

— Помощь стала подсудной — В Греции судят испанцев за спасение беженцев — Трем испанским пожарным грозит тюремное заключение за спасение беженцев у берегов Греции.

— Салат от шеф-робота — В США открыли необычный ресторан — В американском Бостоне состоялось открытие уникального ресторана. Как заявили его создатели, это первое в мире заведение «с роботизированной кухней для приготовления сложных блюд».

— Гвардия сменит шлемы — Ватикан сэкономил на форме военных — Швейцарские гвардейцы Святого престола решили приобщиться к новейшим технологиям. В ближайшее время солдаты Папы сменят свои металлические шлемы на поливинилхлоридные, напечатанные с помощью 3D принтера.

— В чиновники годен — Для кандидатов на госслужбу ввели тесты на знание русского языка и групповые дискуссии — Правительство России утвердило новую методику конкурсов на государственные посты. Желающим попасть в чиновники придется сдавать тесты и писать рефераты.

— Медленно покупал, быстро ездил — Долго ездить без номеров, обновляя договор купли-продажи, больше не получится — Похоже, популярному способу неуплаты штрафов, а также транспортного налога приходит конец.

— Льготы могут вернуться — Статус ветеранов военной службы предлагают повысить — Ветеранам военной службы, то есть людям, прослуживших в силовых структурах 20 и более лет, надо вернуть льготы на федеральном уровне, а значит внести изменения в Федеральный закон «О ветеранах».

— Лифты уходят на пенсию — Жителям сотен многоэтажек в Заполярье придется подниматься в свои квартиры по лестнице пешком — Через два года в Мурманской области могут остановиться сразу 1700 лифтов. К этому времени закончится их предельный срок эксплуатации — 25 лет, сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Гноевский

— Труба зовет — Фабрики и заводы приглашают горожан на экскурсии и мастер-классы — Акция «День без турникетов» пройдет в столице 11 и 12 мая. Свое «закулисье» приоткроют и детям, и взрослым более 70 московских заводов, фабрик, комбинатов и технопарков.

— Три века не возраст — Москвичи оценили реставрацию гагаринского особняка на Страстном бульваре — В Москве проходят Дни исторического и культурного наследия, в рамках которых горожане знакомятся с историей своего города, а некоторые места открывают для себя заново.

— Где живут ангелы — Авторы проекта «Батюшка онлайн» запустили версию для детей — О запуске детской версии популярного международного интернет-проекта «Батюшка онлайн» «РГ» рассказала его основатель Надежда Земскова

— Сальто назад — Батутные центры закрыли из-за большого количества детских травм — После нескольких уголовных дел, около 50 травмированных детей, в том числе и с переломами позвоночника, региональный Следственный комитет принял решение о закрытии батутных центров в Архангельске

— Со «Скалолазом» надежнее — В метро закупили подъемники для колясочников — Столичный метрополитен закупил десять специальных подъемников для того, чтобы пассажиры на инвалидной коляске могли спускаться и подниматься по лестницам подземки.

— Ждем прибавки — Когда начнется рост доходов россиян? — Когда мы все начнем больше получать и больше тратить? Не опасно ли для экономики увеличение зарплат и индексация пенсий? Могут ли доходы граждан стать источником экономического роста?

— Спрятались от картинок — Курильщики переходят на портсигары — Появление на сигаретных пачках «страшных картинок» серьезно подстегнуло продажи портсигаров. Спрос на них вырос в среднем на 10 процентов, сообщили «Российской газете» представители ретейла.

— В один клик — Появился новый сервис для оплаты налогов — На сайте Федеральной налоговой службы появился дополнительный сервис для оплаты налогов. Оплатить их теперь можно по индексу платежного документа.

— Импорту готовят испытания — Государство усилит борьбу с продавцами сертификатов — Начинается новый этап зачистки рынка оценки соответствия от компаний, выдающих «липовые» (без лабораторных испытаний) сертификаты на электронику, игрушки, машины, одежду и мебель и другую продукцию.

— Разделят по акции — "Почта России" скоро прекратит быть ФГУПом — Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям одобрил проект закона о преобразовании «Почты России» из ФГУП в акционерное общество.

— Почему Левитан был врагом Гитлера — В 1941 году у фашистов было 19 рот пропаганды — О том, кому приходилось противостоять советским фронтовым пропагандистам, наш разговор с научным сотрудником Института всеобщей истории РАН Дмитрием Суржиком.

— Поклонная гора против «генерала Мороза» — Как музеи борются с виртуальным искажением истории — Быка за рога взял первый вебинар проекта «Территория Победы» на Поклонной горе. Ради 9 мая онлайн-трансляция шла на 140 музеев страны.

— Ректоры взялись за ум — В вузах появятся дополнительные экзамены — Зачем школам базовые кафедры? Нужен ли курсанту тьютор? Кто преподает в воскресной школе физику? В каких вузах уже есть предпрофильный экзамен? Эти и другие вопросы обсуждались на Всероссийском съезде ректоров в Санкт-Петербурге

— Учиться без ляпов — 30 процентов учебников не прошли экспертизу — Минобрнауки России получило итоги дополнительной экспертизы учебников из федерального перечня, проведенной Российской академией образования.

— Зачем учителю вторая смена — Каждый второй педагог подрабатывает репетиторством — Современный учитель работает больше, чем на ставку, загружен внеклассной работой и подрабатывает репетиторством.

— Хамелеон из пробирки — Вернувшийся в Россию ученый создал уникальный материал — Профессор Дмитрий Иванов ушел с поста директора одного из ведущих европейских научных центров — Института материаловедения в городе Мюлуз , входящего в систему французского Национального центра научных исследований (CNRS), аналога Российской академии наук.

www.izvestia.ru — В Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезд — Товарный и пассажирский поезда столкнулись около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии. Об этом сообщает издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

— Всероссийский салют — Как страна будет праздновать 9 Мая — В День Победы по всей стране пройдут массовые праздничные мероприятия. С утра в 27 городах страны запланированы военные парады.

— Кадры для прорыва — Дмитрий Медведев предложил сменить кураторов ключевых направлений в правительстве — Обеспечивать технологический и экономический рывок, а также выполнять новый майский указ президента предстоит новой команде правительства.

— «Наш ориентир — Россия для людей» — Владимир Путин вступил в должность президента и обозначил ключевые задачи нового шестилетнего срока — Внутреннее развитие страны и улучшение качества жизни для каждого гражданина станут приоритетами нового президентского срока Владимира Путина, следует из его инаугурационной речи.

— ЕГЭ расширит географию — Проект концепции развития географического образования готовится к утверждению в Минобрнауки — Для выпускников 9-х и 11-х классов предложили ввести еще один обязательный экзамен. Согласно проекту концепции развития географического образования, помимо уже имеющихся обязательных экзаменов, все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по географии.

— Пустили с молотка — Зачем в США выставили на торги реликвии Рокфеллеров — Один из самых крупных благотворительных аукционов в истории начался в Нью-Йорке в понедельник, 7 мая. В течение четырех дней в Рокфеллер-центре распродадут коллекцию уникальных предметов искусства, а также ювелирных украшений и предметов, которыми на протяжении десятилетий пользовались члены династии Рокфеллеров.

— Запустили исток — Где находится Эсватини и зачем страны меняют названия — Грузия превратилась для литовских чиновников в Сакартвело. Использовать это наименование в Вильнюсе теперь могут в официальных документах. Впрочем, и традиционное «русифицированное» название закавказской республики остается в большинстве случаев законным.

— Из пепла — Как современные улицы российских городов выглядели в войну — Дворцы, улицы и главные достопримечательности российских городов на современных фотографиях и фотографиях военных лет — в галерее портала iz.ru.

— По собственному желанию — Почетными иностранными гостями на праздновании 73-й годовщины окончания Великой Отечественной войны станут премьер-министр Израиля и президент Сербии — Последний раз парад Победы на Красной площади собирал относительно большое число гостей из-за рубежа в 2015 году, когда Россия широко отмечала 70-ю годовщину со дня окончания Великой отечественной войны.

— «Специальных „парктроников“ у „Арматы“ нет» — Начальник парадных расчетов военной техники на параде Победы полковник Руслан Попов — о том, как готовятся к маршу на Красной площади — В День Победы по брусчатке Красной площади пройдет более 150 боевых машин. Есть ли у «Арматы» специальные датчики-парктроники, помогающие держать интервал? Сколько километров надо проехать механику-водителю, чтобы не растеряться в решающий момент?

— «История победы нашего народа не дает покоя» — Глава Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов — о «войнах памяти» как инструменте геополитической борьбы — Накануне Дня Победы активно обсуждается вопрос фальсификации истории.

— «Каракурты» отращивают «Панцири» — Россия форсирует серийное строительство малых ракетных кораблей — В городе Отрадное Ленинградской области спущен на воду «Шквал» — третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Первым из кораблей своего типа его оснастили зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М».

— В параде Победы будут участвовать беспилотники — Российские военные покажут на Красной площади боевых и разведывательных роботов — Парад Победы — 2018 станет первым «беспилотным» парадом. Впервые на Красной площади появятся не только люди и боевые машины, но и роботизированные комплексы различного назначения — разведчики, саперы и даже роботанки.

— Посол на рану — Почему перенос посольства США в Израиле в Иерусалим грозит серьезными последствиями — США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая, когда Израиль будет отмечать 70 лет со дня основания. Приуроченныи? к этому празднику знаковыи? жест со стороны Вашингтона может, однако, повлечь за собои? череду далеко не радостных событии?.

— Навеки в памяти — В 2018 году День Победы празднуют почти в 100 странах мира — День Победы в 2018 году масштабно отмечают почти в 100 странах мира. Об этом «Известиям» сообщили в Россотрудничестве.

— Россияне смогут переводить деньги через мессенджеры с помощью QR-кода — Специальное приложение с такой функцией появится в 2019 году — В 2019 году россияне смогут переводить друг другу деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом «Известиям» рассказал источник, близкий к Центробанку.

— Для отходов создадут экотехнопарки — Уровень переработки вырастет до 80% — В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кластеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, а также создавать новые товары из вторичных ресурсов.

Сан-Марино готова стать «окном в Европу» для российских компаний — Глава МИД республики предложил использовать юрисдикцию его страны для облегчения контактов с европейскими клиентами — Республика Сан-Марино готова стать «окном в Европу» для российских компаний, поскольку страна не присоединилась к антироссийским санкциям, заявил «Известиям» министр иностранных дел Сан-Марино Гуэррино Дзанноти в кулуарах Первой международной встречи в австрийском Альмдорфе.

— «Любовью победив войну…» — Движение «Бессмертный полк» запустило новый проект — «Бессмертному полку» России официально уже шесть лет. Движение зародилось в Томске — 9 мая 2012 года его участники впервые прошли по городу с портретами фронтовиков Великой Отечественной войны.

— В школах может появиться диетическое меню — Регионы предложили предусмотреть в законе требование об особом питании в учебных заведениях — В школах и детсадах должно быть диетическое меню, а поставщикам качественных продуктов нужно предоставить преференции. Такие предложения региональные власти направили в рабочую группу Совета Федерации , которая занимается созданием закона о детском питании.

— «Мы хотим „мобилизовать“ пенсионеров-онкологов» — Академик РАН Андрей Каприн — о ходе разработки общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями — Первые результаты общенациональной программы по борьбе с онкологией можно ожидать минимум через пять лет. Причем статистический всплеск заболеваемости раком будет хорошим признаком — такой эффект даст улучшение диагностики.

www.rbcdaily.ru — Правительство переходного периода — Дмитрий Медведев представил кандидатов в вице-премьеры — Новое правительство, контуры которого вчера очертил Дмитрий Медведев, вероятнее всего, не проработает все шесть лет президентского срока. Его задача — обеспечить стабильность и транзит новой команде управленцев будущего преемника.

— План на шестилетку — Какие стратегические задачи предстоит решать новому правительству — Кремль опубликовал свою экономическую программу на следующий срок президента Владимира Путина. Новые майские указы затрагивают 12 нацпроектов, но цели и обоснование по ним пока слишком абстрактны.

— Цифра не укрыла от кредиторов — Суд впервые признал криптовалюту имуществом — Впервые в России криптовалюта была признана имуществом. Апелляционный суд разрешил взыскать с должника биткоины, несмотря на то что правовая база для исполнения этого решения по-прежнему находится в стадии разработки.

— «Рано или поздно мы сами станем богами» — Кевин Келли — о сетевой экономике, будущем рекламы и новых интеллектуальных центрах мира — Футуролог, эксперт киберкультуры и «главный спорщик» журнала Wired рассказал РБК, как шеринг вытеснит частную собственность, зачем бренды станут платить людям за внимание и в чем человек сильнее искусственного интеллекта.