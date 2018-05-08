Лучший паровоз Советского Союза приедет на 9 мая во Владивосток

Приморские железнодорожники приготовили исторический сюрприз для жителей и гостей столицы края. Советский магистральный паровоз доставит 8 мая воинский эшелон на железнодорожный вокзал города, где пройдет митинг и концерт в честь праздника. 9 мая эшелон с ветеранами и военной техникой расположится на Корабельной Набережной напротив подлодки С‐56. Об этом сообщил сайт администрации города.

Управление этой машины ни с чем нельзя сравнить: здесь все делается вручную. Требуется серьезная физическая сила, психологический настрой и надежные помощники, знающие все технические особенности паровоза

— машинист паровоза Анатолий Молчан.

Проект локомотива, разработанный в конце Великой Отечественной войны, официально назывался «Победой». За разработку этого паровоза инженеры-конструкторы Лев Лебедянский и Сергей Сыромятников получили в 1947 году Сталинскую премию. Этот паровоз считался одним из лучших в Советском Союзе.

Больше половины россиян, согласно соцопросам, воспринимают 9 мая как народный праздник.