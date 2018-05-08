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Лучший паровоз Советского Союза приедет на 9 мая во Владивосток
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Лучший паровоз Советского Союза приедет на 9 мая во Владивосток 

360tv.ru 11 минут назад
Фото: 360tv.ru
Приморские железнодорожники приготовили исторический сюрприз для жителей и гостей столицы края. Советский магистральный паровоз доставит 8 мая воинский эшелон на железнодорожный вокзал города, где пройдет митинг и концерт в честь праздника. 9 мая эшелон с ветеранами и военной техникой расположится на Корабельной Набережной напротив подлодки С‐56. Об этом сообщил сайт администрации города.
Управление этой машины ни с чем нельзя сравнить: здесь все делается вручную. Требуется серьезная физическая сила, психологический настрой и надежные помощники, знающие все технические особенности паровоза
— машинист паровоза Анатолий Молчан.
Проект локомотива, разработанный в конце Великой Отечественной войны, официально назывался «Победой». За разработку этого паровоза инженеры-конструкторы Лев Лебедянский и Сергей Сыромятников получили в 1947 году Сталинскую премию. Этот паровоз считался одним из лучших в Советском Союзе.
Больше половины россиян, согласно соцопросам, воспринимают 9 мая как народный праздник.
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