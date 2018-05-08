Эксперт о курсе Владимира Путина на новую политику: «Прорыв по всем направлениям» должен касаться внутренней жизни страны

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России. На данный момент уже объявлена кандидатура на пост премьер-министра. Напомним, что в послании президента России Федеральному Собранию, которое состоялось 1 марта текущего года, были озвучены конкретные цели по развитию страны в ближайшие шесть лет.

В мае ожидается своеобразное продолжение мартовского послания Владимира Путина. По прогнозам специалистов, речь пойдет об ассигнованиях в экономику в размере 10 триллионов рублей, чтобы запустить ее дальнейший рост. Эксперты сетевого вещания «ВМ» поделились своими мнения о том, что ожидает страну после инаугурации президента.

Доктор экономических наук, член наблюдательного совета Ассоциации частных агентств занятости Александр Сафонов считает, что указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», подписанный 7 мая президентом России, значительно отличается от майских указов 2012 года.

Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» https://t.co/3NQpS7cpcH

— Президент России (@KremlinRussia) 7 мая 2018 г.

— Указ, подписанный 7 мая 2018 года, сильно отличается от прошлых майских указов. Нынешний документ фактически задет другую канву. С моей точки зрения, это попытка увязать качество развития экономики. Ведь если экономика не растет, то откуда взять деньги на решение других задач, таких как борьба с бедностью, увеличение зарплат и так далее? Как мы собираемся развивать свою экономику? Напомню, что ставка на то, что мы будем только торговать ресурсами — не оправдалась: ни в СССР, ни сейчас. Если население будет бедным, то никакие проценты экономики не помогут, — отметил Александр Сафонов.

По мнению эксперта, для экономического роста государству необходимо увеличивать доходы населения не только на уровне инфляции.

В свою очередь, политолог Павел Рыжевский подчеркнул, что в своей краткой речи в предвыборном штабе Владимир Путин заявил, что стране необходим прорыв по всем направлениям.

— Я надеюсь, это касается и внутренней политики. Есть мнения экспертов о том, что нас ждут конституционные изменения. Может, будет референдум по Конституции. Ведь конституционные коллизии и проблемы накопились давно. Возможно, будут комплексные реформы или решения по частным вопросам, — рассказал Павел Рыжевский.

— Я думаю, это касается, в первую очередь, образования и здравоохранения. Эта система сильно буксует, а время опережающими скачками бежит вперед. Что же касается экономики, то, по моему убеждению, рецептом для ее роста должны стать малый и средний бизнес, — добавил эксперт.

Поддерживая тему, доктор экономических наук, член наблюдательного совета Ассоциации частных агентств занятости Александр Сафонов пояснил, что на сегодняшний день в Европе 80 процентов ВВП (внутренний валовой продукт — прим. ред.) создаются именно малыми предприятиями.

— И это не какие-нибудь мясные лавочки, а высокотехнологичные предприятия, с численностью до 50 рабочих мест. К примеру, «Мерседес» состоит из миллиона деталей, и около 80 процентов из них создают малые предприятия. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо делать для малого и среднего бизнеса, то я считаю, что создавать среду. Сегодня она абсолютно не дружелюбна. В первую очередь, это связано с отсутствием системы комфортного кредитования, — объяснил Александр Сафонов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что президент уже сейчас влияет на ситуацию, напомнив о том, что уровень инфляции снизился.

— Однако пока очень высока доля государственных банков на рынке финансирования. Если это каким-то образом это изменится, то ситуацию можно в дальнейшем выровнять. А пока у нас проблемы финансовые превращаются в проблемы уголовные, потому что изначально отсутствует презумпция невиновности, — добавил эксперт.

Для того, чтобы в ближайшие шесть лет изменилась система управления государством, и президент России не решал такие вопросы, как пожарная безопасность в Кемерове , должна быть проведена серьезная, массовая реорганизация администрации российского лидера, считает политолог Павел Рыжевский.

— Не правильно, что для решения проблемы нужно сначала достучаться до первого лица. С развитием Интернета должны быть обеспечены прозрачность, открытость и доступность. Многие вопросы должны решаться на муниципальном и городском уровнях, но пока все замыкается на президенте. Думаю, что, если проблемы не будут решаться на низших уровнях, то от президента поступят, да и поступают сигналы и соответствующая реакция, — отметил политолог.

При этом Александр Сафонов подчеркнул, что если экономика в стране не растет, то любые налоговые трансформации, по его мнению, опасны.

— Они посеют в бизнесе дополнительную панику, и тогда он попытается уйти в тень. В первую очередь, на повышение налогов, отрицательно отреагирует малый бизнес. Представьте себе, объемы продаж упадут, многим придется закрывать свой бизнес и обращаться к государству за социальной поддержкой. Поэтому к подобным мерам нужно подходить с осторожностью и относиться аккуратно, — пояснил эксперт.

По словам Александра Сафонова, если бы потребительский спрос был большой, то «места хватило бы всем».

— Мы такую парадигму управления уже испытали, когда люди только сидят и ожидают заботу от государства. По мнению экономистов, без развития бизнеса и создания конкуренции мы развиваться не сможем, — заключил Александр Сафонов.

Свою солидарность с этим выразил и политолог Павел Рыжевский, добавив, что, несмотря на государственный контроль, у бизнеса должна быть возможность для роста.

— Государство должно не только контролировать, но и давать возможность бизнесу расти. Положительная экономика рождается тогда, когда люди сами хотят развивать свое дело. Я считаю, что в нашей стране много потенциальных предпринимателей, которым можно дать шанс, — пояснил Павел Рыжевский.

«ВМ» ВЕЛА ОНЛАЙН-ТРАСЛЯЦИЮ ИНАУГУРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНАУГУРАЦИОННОЙ РЕЧИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

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