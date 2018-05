СМИ: в США хакера приговорили к четырем годам тюрьмы за кражу денег и фото у Пэрис Хилтон 

"Правосудие восторжествовало. Я удовлетворена вынесенным приговором. Эта женщина получила то, что заслуживала", — заявила порталу Хилтон после объявления вердикта в суде.

37-летняя праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона приобрела мировую известность благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях. Она стала популярной как актриса, фотомодель и дизайнер. Хилтон сыграла в фильмах «Модная мамочка» (Raising Helen, 2004), «Дом восковых фигур» (House of Wax, 2005), в 2006 году — в лентах «Стильные штучки» (Bottoms Up) и «Блондинка в шоколаде» (Pledge This!).