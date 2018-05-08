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СМИ: в США хакера приговорили к четырем годам тюрьмы за кражу денег и фото у Пэрис Хилтон
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СМИ: в США хакера приговорили к четырем годам тюрьмы за кражу денег и фото у Пэрис Хилтон 

ТАСС 25 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Женщина-хакер, похитившая у светской львицы Пэрис Хилтон несколько сотен тысяч долларов с банковского счета и фотографии в обнаженном виде, приговорена в США к четырем годам и девяти месяцам (57 месяцам) лишения свободы. Об этом сообщил в понедельник новостной портал TMZ.
"Правосудие восторжествовало. Я удовлетворена вынесенным приговором. Эта женщина получила то, что заслуживала", — заявила порталу Хилтон после объявления вердикта в суде.
Как сообщалось ранее, злоумышленница Пайтсар Бхчаджан сумела получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам Хилтон и с помощью данных ее кредитных карт зарезервировала билет на новогоднюю вечеринку 2015 года в отеле Roosevelt в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Хакер расплатилась за ту вечеринку этими же кредитными картами, счет по которым составил около $40 тыс.
Обвиняемая в течение двух лет регулярно похищала деньги со счетов Хилтон, направляя от ее имени запросы на перевод средств в банк. Та же судьба постигла и откровенные снимки Пэрис, хранящиеся в аккаунте ее «облачного хранилища» iCloud. Злоумышленница была арестована в 2017 году и признала себя виновной в сговоре и электронном мошенничестве. Прокуратура требовала лишить ее свободы на 57 месяцев и обязать выплатить полную компенсацию потерпевшей в размере свыше $318,5 тыс.
37-летняя праправнучка основателя крупнейшей в мире сети гостиниц Hilton Hotels Конрада Хилтона приобрела мировую известность благодаря скандальным публикациям прессы о ее похождениях. Она стала популярной как актриса, фотомодель и дизайнер. Хилтон сыграла в фильмах «Модная мамочка» (Raising Helen, 2004), «Дом восковых фигур» (House of Wax, 2005), в 2006 году — в лентах «Стильные штучки» (Bottoms Up) и «Блондинка в шоколаде» (Pledge This!).
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